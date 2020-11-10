Космонавт оценил решение Роскосмоса запатентовать гагаринское «Поехали!»

Дважды Герой Советского Союза космонавт Владимир Джанибеков отреагировал на планы Роскосмоса зарегистрировать историческую фразу космонавта Юрия Гагарина «Поехали!» как товарный знак.

«Если увижу водку «Поехали!», так я ее куплю», – сказал Джанибеков в беседе с «Ридус».

Представитель пресс-службы Роскосмоса рассказал, что госкорпорация намерена зарегистрировать гагаринское «Поехали!» и другие «исторические обозначения» в качестве товарного знака, передает РИА «Новости».

«Госкорпорация Роскосмос инициировала регистрацию широкого перечня исторических обозначений в качестве товарных знаков с целью обеспечения защиты интересов корпорации от недобросовестной конкуренции», – сказали в Роскосмосе.

В госкорпорации отметили, что в качестве недобросовестных конкурентов могут выступать «различные хозяйствующие субъекты при использовании таких обозначений для маркировки товаров и услуг». При этом отмечается, что процесс регистрации товарных знаков на данный момент не завершен.

По данным Telegram-канал Mash, Роскосмос будет использовать бренд «Поехали!» при производстве электроники, одежды и обуви, парфюмерии, канцтоваров, спортивного инвентаря, компьютерных игр и даже алкогольной продукции (кроме пива).

«Поехали!» – фраза, произнесенная первым космонавтом Юрием Гагариным во время старта первого пилотируемого космического корабля «Восток» 12 апреля 1961 года. Она стала символом новой космической эры развития человечества.