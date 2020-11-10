Летчик-космонавт осудил идею продавать определенные товары под маркой «Поехали!»

Обозначение такого космического бренда, как, например, «Поехали!», следует использовать для товаров, связанных с ведением здорового образа жизни, заявил газете ВЗГЛЯД действующий летчик-космонавт Андрей Борисенко, комментируя намерение госкорпорации Роскосмос запатентовать высказывание Гагарина.

В госкорпорации Роскосмос рассказали, что намерены зарегистрировать знаменитую фразу первого космонавта Юрия Гагарина «Поехали!» и другие «исторические обозначения» в качестве товарного знака. Дважды Герой Советского Союза космонавт Владимир Джанибеков такую идею поддержал.

«Я не маркетолог и не специалист по брендам, поэтому мне сложно судить с профессиональной точки зрения. Но, на мой взгляд, нужно наводить порядок с использованием брендов, которые напрямую касаются пилотируемой космонавтики», – говорит Борисенко.

Он поясняет – сейчас в рекламе широко используются связанные с космосом термины, которые подразумевают, что тот или иной товар является космическим, хотя это совершенно не так. В связи с этим, полагает космонавт, Роскосмос делает правильные шаги на то, чтобы хотя бы таким образом упорядочить использование брендов.

«Если мы обращаемся к опыту своих зарубежных коллег, например, американских, то там символика НАСА используется для разных товаров, хотя чаще всего это сувенирная продукция. Также и у нас можно поступать. Но я считаю, что космические бренды должны ассоциироваться с высоким качеством товаров и услуг», – подчеркивает собеседник.

Причем продукция может относиться не только к космическому сегменту, продолжает космонавт, но использовать эти наименования надо пунктуально.

«Думаю, не для всех товаров можно использовать обозначение космических брендов. Вряд ли это приемлемо, например, для алкогольной или табачной продукции. Но если они будут использоваться для каких-то полезных пищевых товаров, спортивной одежды и других товаров, используемых для ведения здорового образа жизни, то в этом ничего плохого нет. Я только поддерживаю», – резюмировал Борисенко.

Летом текущего года завод «Роскосмоса» заявил, что собирается выпускать лифты, которые будут разговаривать голосом Гагарина. Тогда газета ВЗГЛЯД побеседовала с космонавтами, которые одобрили идею госкорпорации, добавив, что лучше уж пусть лифт разговаривает как их знаменитый советский коллега, нежели каким-то непонятным механическим женским голосом.