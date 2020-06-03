Космонавты одобрили идею производства лифтов с голосом Гагарина

Лучше уж пусть лифт разговаривает как известный советский космонавт Юрий Гагарин, чем каким-то непонятным механическим женским голосом, заявили опрошенные газетой ВЗГЛЯД космонавты.

Завод «Роскосмоса» намерен выпускать лифты, которые будут разговаривать голосом первого в мире космонавта Юрия Гагарина. Движение будет начинаться со знаменитой фразы «Поехали», затем включится музыка. К концу 2020 года завод планирует выпускать по 50 лифтов в месяц.

«Это же прекрасно. Можно лишний раз напомнить о нашем замечательном соотечественнике. Я не вижу в этом ничего предосудительного или пошлого. Это же лучше, чем какая-то непонятная женщина говорит механическим голосом. Здесь живой голос, хорошая ассоциация, на мой взгляд», – считает бывший космонавт Юрий Усачев.

Также ничего негативного не увидел и действующий летчик-космонавт Андрей Борисенко. «Я не знаю, как это выглядит, но на первый взгляд я ничего плохого в этом не вижу. На сегодняшний день у нас и не такие технологии есть, так что почему бы и нет. Но так мне, конечно, сказать сложно», – говорит космонавт.

В конце октября прошлого года появился проект на основе искусственного интеллекта Vera Voice, который позволяет синтезировать голос знаменитостей на русском языке. Симулятор планируется использовать в копии голосов для озвучки рекламы, объявлений, книг, фильмов, музейных гидов, игр и так далее.