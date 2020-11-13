СК Белоруссии начал проверку по факту смерти избитого жителя Минска

Следственный комитет Белоруссии выясняет обстоятельства смерти 31-летнего жителя Минска, который скончался в больнице после избиения в одном из дворов на улице Червякова в Минске, сообщила официальный представитель СК по Минску Екатерина Гарлинская.

«На место происшествия выбывала следственно-оперативная группа. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», – цитирует Sputnik Гарлинскую.

Отмечается, что следователи изъяли необходимую медицинскую документацию, также анализируются видеозаписи, размещенные в интернете. По данному факту следственным управлением УСК по Минску проводится проверка.

По данным следствия, 11 ноября в милицию поступило сообщение о том, что во дворе дома на улице Червякова в Минске произошла драка между агрессивно настроенными местными жителями, вешающими ленты, и лицами, их снимающими.

«Прибывшие на место сотрудники милиции обнаружили мужчину с телесными повреждениями и признаками алкогольного опьянения. Минчанин был доставлен в Центральное РУВД г. Минска для выяснения обстоятельств случившегося. В связи с ухудшением самочувствия мужчины правоохранители вызвали ему скорую медицинскую помощь», – рассказала Гарлинская.

На следующий день, несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался.

Напомним, ночью 11 ноября Роман Бондаренко вышел во двор вечером 11 ноября, когда неизвестные в масках приехали снимать бело-красно-белые ленточки с забора. По словам очевидцев, произошла потасовка, человек в маске отбросил Бондаренко, тот сильно ударился головой. После этого его задержали и увезли на микроавтобусе. В больницу из Центрального РУВД Минска он поступил с отеком мозга.

Ранее правозащитники сообщали о более 1 тыс. задержанных во время протестов в Белоруссии. В числе задержанных оказались корреспонденты российских информационных агентств ТАСС и МИА «Россия сегодня». Также была задержана победительница конкурса красоты «Мисс Беларусь – 2008» Ольга Хижинкова.