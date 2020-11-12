Полицейские в Ереване начали задерживать митингующих

Полиция в Ереване начала разгон акции оппозиции у театра оперы, требующей отставки премьера Армении Никола Пашиняна.

Правоохранительные органы армянской столицы также задерживают участников протестного движения, передает РИА «Новости».

Несколько сотен человек собрались у театра оперы, они скандируют «Никол – предатель» и призывают дератифицировать соглашение по Нагорному Карабаху. Полицейские взяли митингующих в кольцо, затем начали разгонять их.

В четверг глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва «видит протесты, которые сейчас поднялись в Ереване, и мы видим, насколько оппозиция пытается спекулировать на этой ситуации». По его словам, «там, безусловно, есть искренние люди, которым, наверное, обидно, что все так завершается на данном этапе». Также он добавил, что пока Россия не наблюдает попыток сорвать достигнутые договоренности.

Ранее пресс-служба Специальной следственной службы (ССС) Армении сообщила, что после митинга в Ереване арестовали 10 оппозиционеров.

Лидеры Армении, Азербайджана и России подписали заявление о прекращении карабахской войны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Позже президент России раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах.

Позже премьер-министр Армении выступил с обращением к соотечественникам, попытавшись объяснить подписание соглашения о прекращении войны в Карабахе. Недовольные решением о прекращении войны жители Армении прорвали оцепление и ворвались в здание правительства республики в центре Еревана.