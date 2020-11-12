Немецкие СМИ обвинили Европу в «вакцинном национализме»

Евросоюз и Германия после того, как раскритиковали президента США Дональда Трампа за «вакцинный национализм», застолбили за собой 300 млн доз вакцины, разработанной немецкой фирмой Biontech, пишет Die Welt.

По данным издания, в апреле этого года Трамп заявил о начале специальной миссии американского правительства и ряда концернов с целью получения доступной вакцины от коронавируса. Die Welt назвали этот план «Америка превыше всего», а часть международного сообщества обрушилась на него с критикой: говорили, что Трамп преследует эгоистические цели и намерен застолбить первые дозы вакцины для своей страны, передает RT.

Тогда глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала бороться с ним, заявив, что ни одна страна не сможет бороться с пандемией в одиночку. Однако теперь, по данным Die Welt, именно Европа и, в частности, Германия поспешили закрепить за собой 300 млн доз недавно разработанной вакцины от фирм Biontech и Pfizer. Таким образом «Америка превыше всего» превратилась в «Европа превыше всего», подчеркивает издание. Глава Минздрава ФРГ Йенс Шпанн же заявил, что «с трудом сможет объяснить, если немецкую вакцину в других регионах мира задействуют быстрее, чем в самой Германии».

Как отмечает издание, Германия уже «застолбила» за собой 100 млн из 300 млн доз, предназначенных для Европы, несмотря на то что по количеству населения ФРГ полагается 57 млн доз. Получается, что принцип «Европа прежде всего» превращается уже в «Германия прежде всего», добавляет Die Welt.

Также по его данным, в странах с низким и средним уровнями дохода живёт почти половина населения Земли, но на данный момент у них есть лишь 10% доз потенциально успешных вакцин.

Как отметил глава немецкого подразделения фонда Билла и Мелинды Гейтс Тобиас Калер, Германия и ЕС обеспечили себе переизбыток вакцины. «Мы призываем правительства к тому, чтобы позаботиться о справедливом распределении вакцин по всему миру», – сказал он. Он также отметил, что в противном случае бедные страны смогут обеспечить вакциной лишь 20% своего населения, что будет катастрофой, сообщает издание.

Согласно подсчетам Die Welt, если первые 2 млрд доз вакцин достанутся только богатым странам, число смертей от коронавируса в мире удвоится. «Германия и ЕС намереваются, в первую очередь, вакцинировать собственное население. Китай также заявил, что в первую очередь обеспечит вакциной себя и своих партнеров по проекту «Шелковый путь», – отмечено в статье.

Ранее сообщалось, что Германия намерена получить 100 млн доз вакцины от BioNTech и Pfizer по договору с ЕС о поставках 300 млн доз препарата.

До этого стало известно, что Еврокомиссия подпишет контракт с немецкой биоинжиниринговой компанией BioNTech и фармацевтическим гигантом из США Pfizer на поставку 300 млн доз вакцины от коронавируса.

В понедельник производители вакцины заявили об успешной третьей фазе клинических испытаний вакцины от коронавируса, регистрация которой намечена на ноябрь.