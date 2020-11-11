Полиция в Ереване начала разгон митинга у здания парламента

На митинге оппозиции у парламента в Ереване протестующие бросили дымовую шашку в сторону полиции, правоохранители выдвинулись им навстречу, сообщил представитель ведомства.

«Кто-то бросил дымовую шашку, мы были вынуждены выдвинуться вперед, но мы не намерены разгонять митинг», – цитирует представителя полиции ТАСС.

Между тем бросившего шашку человека уже задержали, передает РИА «Новости».

Полиция дала протестующим пять минут, чтобы покинуть территорию перед зданием парламента. «Во время военного положения проведение собраний запрещено. Полиция требует покинуть место проведения акции. Для этого участникам акции дается пять минут», – заявили правоохранители по громкоговорителю.

Ранее сообщалось, что митингующие в Ереване поставили ультиматум премьер-министру Армении Николу Пашиняну. Оппозиция дала Пашиняну время до полуночи для добровольной отставки.

До этого Пашинян выступил с обращением к соотечественникам, попытавшись объяснить подписание соглашения о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Недовольные решением о прекращении войны в Нагорном Карабахе жители Армении прорвали оцепление и ворвались в здание правительства республики в центре Еревана. Митингующие просили военное руководство страны взять ситуацию под контроль.

Сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении в среду задержали лидера самой крупной оппозиционной партии «Процветающая Армения», бизнесмена Гагика Царукяна.

Газета ВЗГЛЯД писала, как поражение в Карабахе повергло в шок армянское общество.

Во вторник ночью премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что вместе с президентами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным подписал заявление о прекращении карабахской войны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Позже президент России раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах. При этом президент Азербайджана уточнил, что миротворцев в Карабахе разместят Россия и Турция.