Один из крупнейших алмазов в истории нашли в Ботсване

Алмаз ювелирного качества массой 998 карат найден в шахте «Карове» в Ботсване. Это один из крупнейших алмазов в истории, передает Bloomberg.

Минерал был найден компанией Lucara Diamond, передает RT. Находка находится на четвертой строчке мирового рейтинга необработанных алмазов.

В этой же шахте в 2019 году был добыт алмаз весом в 1758 карат, который приобрел Louis Vuitton. Это второй по весу алмаз, он уступает лишь камню, добытому в 1905 году в ЮАР, вес которого составляет 3106 карат.

Ранее в России в Нюрбинском горно-обогатительном комбинате (ГОК) компания «Алроса» добыла алмаз-матрешку, внутри которого есть еще один такой же камень.