Умер старейший десантник России

Старейший десантник России Георгий Ивкин скончался в Красноярске в возрасте 95 лет, сообщил депутат Госдумы Юрий Швыткин.

«С болью в сердце узнал об уходе из жизни самого старейшего десантника России – Георгия Терентьевича Ивкина. Ему было 95 лет, он был даже на пять лет старше самих Воздушно-десантных войск России, юбилей которых мы отмечали вместе в августе этого года. Его имя было внесено в Книгу рекордов России как самого старшего ветерана ВДВ», – написал он на своей странице в Facebook.

Также Швыткин назвал Ивкина легендой десанта, так как он участвовал во многих операциях Великой Отечественной войны, а потом 60 лет проработал в красноярской энергетике.

«В свои преклонные годы Георгий Терентьевич вел очень активный образ жизни, участвовал в общественных мероприятиях, поддерживал хорошую физическую форму, на зависть многим более молодым красноярцам. Могу сказать, что Георгий Ивкин верой и правдой служил Отечеству, и где бы ни находился, всегда отдавал себя до последней капли – будь то военное или мирное время», – добавил он.