Эксперт объяснил, почему Навальный не возвращается в Россию

«Навальный лишь актер в чужой пьесе: когда ему прикажут, тогда он и вернется. Пока смысла в его возращении нет», – заявил газете ВЗЛЯД политолог Олег Матвейчев, комментируя длительное нахождение блогера Алексея Навального за границей после инцидента с «отравлением».

«Навальный сейчас не может вернуться в Россию, потому что он не принимает решения такого характера. Он лишь актер в пьесе, где и сценарий пишется не им, и режиссер – не он», – сказал член Экспертного совета ЭИСИ, профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев.

Политолог отметил, что «Навальному пока выгодно жить за границей». «Там, под опекой западных спецслужб, ему очень комфортно. В России же ему и возвращаться особо некуда – тут коронавирус, а значит, все массовые акции протеста запрещены. До выборов 2021 года тоже еще далеко, поэтому в возвращении Навального нет никакого смысла», – добавил он.

«А вот зимой или весной ему уже могут приказать вернуться. Тогда он начнет «разгоняться» снова», – прогнозирует Матвейчев.

Напомним, в августе блогер Алексей Навальный был экстренно госпитализирован в токсикореанимацию в Омске. По словам сторонников Навального и самого блогера после выздоровления, он был отравлен веществом «Новичок», которое разрабатывалось в качестве боевого химического оружия в СССР.

Однако руководство омской больницы скорой помощи сообщило, что ядов в организме Навального не обнаружено, и врачи не считают, что он был отравлен. Также один из разработчиков вещества Леонид Ринк заявил, что описанные в СМИ симптомы у блогера Алексея Навального абсолютно не похожи на отравление «Новичком».

Позднее блогера перевезли на лечение в Германию. Врачи берлинской клиники Charite сообщили, что у доставленного из Омска Навального нашли следы интоксикации, однако до сих пор не представили России никаких доказательств своего заключения.

Блогер до сих пор находится в Германии и не называет сроков возвращения в Россию.