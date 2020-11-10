МИД назвал «простейший способ» разрешить сомнения по делу Навального

России по делу Алексея Навального ничего не было предоставлено в качестве доказательств: фактуры нет, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Тут вопрос только в одном: дайте эти материалы российской стороне для того, чтобы их можно было сделать частью той самой досудебной проверки, которая сейчас идет, и, соответственно, принять все остальные процессуальные меры и шаги», – передает РИА «Новости» слова Захаровой.

По ее словам, «есть простейший способ разрешить все сомнения всех людей на планете Земля: дайте формулу, дайте материалы, которые вы якобы обнаружили, если вы не только о них говорите, не только в описательном ключе рассказываете, но принимаете конкретные решения, в том числе санкционного характера в отношении целого государства».

«Что может быть проще, предоставить эти материалы? Эти материалы якобы предоставляются кому угодно, кто не участвует вообще, в принципе никоим образом в этой истории даже теоретически, но при этом специализированным органам, как ОЗХО, эти материалы, когда были предоставлены, все формулировки, формулы были вымараны, я не могу подобрать другого слова, российской стороне не было предоставлено ничего, ровным счетом, что могло быть рассмотрено, как некая фактура», – сказала она в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Напомним, в пятницу Генеральная прокуратура России получила из Германии ответ по запросам в отношении блогера Алексея Навального. По словам официального представителя ведомства Андрея Иванова, ни на один из поставленных Россией вопросов ФРГ не ответила.