В Германии назвали условия передачи России данных по Навальному

Германия передаст личные данные блогера Алексея Навального Москве, когда российские власти начнут официальное расследование инцидента, заявил представитель немецкого минюста.

«Федеральное ведомство по делам юстиции проинформировало Генпрокуратуру РФ 28 октября о ходе процесса в Германии и попросило передать необходимую информацию. Федеральное ведомство по делам юстиции указало, что передача личных данных господина Навального может быть рассмотрена только тогда, когда в РФ будет открыто официальное расследование этого преступления», – цитирует представителя минюста ФРГ РИА «Новости».

Он пояснил, что такая норма следует из европейского соглашения о правовой помощи и регулировании предоставления правовой помощи в Германии.

Также представитель немецкого ведомства добавил, что ответ российской Генпрокуратуры по расследованию Навального находится в работе. «Это преступление должно быть расследовано в России, и только на основании официального расследования может быть установлен общественный интерес к расследованию, которым можно было бы обосновать передачу личных данных... Федеральное ведомство по вопросам юстиции запросила у Генпрокуратуры РФ позицию в этой связи, ответ ГП РФ пришел сегодня, он находится в работе», – добавил он.

В пятницу Генеральная прокуратура России получила из Германии ответ по запросам в отношении блогера Алексея Навального. По словам официального представителя ведомства Андрея Иванова, ни на один из поставленных Россией вопросов ФРГ не ответила.

Российский МИД также отреагировал на «пустой» ответ ФРГ. Там заявили, что ответ ФРГ на запрос Генпрокуратуры России подтверждает неготовность Берлина к прояснению обстоятельств произошедшего с блогером Алексеем Навальным, а также показывает, что это срежиссированный спектакль.