Появилась карта размещения российских миротворцев в Карабахе

Минобороны опубликовало карты размещения российских миротворческих войск в Нагорном Карабахе.

По словам главы Главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергея Рудского, российские миротворцы оснащены бронетранспортерами, бронеавтомобилями «Тигр» и «Тайфун», а также обеспечены всеми необходимыми видами довольствия, передает РИА «Новости».

Рудской уточнил, что каналы связи с азербайджанскими и армянскими военными уже налажены.

«Генеральным штабом спланированы все необходимые меры для обеспечения безопасности российских военнослужащих. Личный состав миротворческого контингента понимает всю ответственность возложенных на него задач и готов их выполнить в строгом соответствии с достигнутыми договоренностями», – добавил он.

Ранее Рудской заявил, что Азербайджан и Армения прекратили боевые действия в Нагорном Карабахе.

Напомним, Россия как гарант безопасности региона вводит миротворческие войска в Нагорный Карабах. Для развертывания миротворческого контингента планируют перебросить 1960 военных, 90 БТР, 380 единиц автомобильной и спецтехники. Сообщалось, что 400 российских миротворцев уже прибыли в Армению. Позже в Карабах прибыли еще три самолета.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, чем завершилась война Армении и Азербайджана в регионе.