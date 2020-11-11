Кириенко заявил о создании рабочей группы для развития креативных индустрий

Рабочая группа с участием представителей администрации президента и правительства будет создана для развития креативных индустрий, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, выступая на форуме «Сильные идеи для нового времени».

Кириенко сообщил, что «мы договорились с правительством России о том, что формируем рабочую группу Администрации президента России, правительства России, мы договорились с Дмитрием Чернышенко, вице-премьером правительства России, который за это направление отвечает, что мы с ним будем сопредседателями этой рабочей группы», передает ТАСС.

По его словам, с предложением о создании рабочей группы выступали представители креативных индустрий: «Работать это будет всерьез, если это будет совместной группой, объединяющей представителей министерств, ведомств и представителей креативных индустрий».

Форум «Сильные идеи для нового времени», организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, проходит 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России.

Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития.