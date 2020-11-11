Турция заинтересовалась производством вакцины от COVID-19 «Спутник V»

Глава минздрава Турции Фахреттин Коджи выразил заинтересованность в организации производства вакцины от коронавируса «Спутник V» на мощностях турецких фармпроизводителей, сообщила пресс-служба Минздрава России.

Во вторник состоялись переговоры министров здравоохранения России и Турции Михаила Мурашко и Фахреттина Коджи по инициативе турецкой стороны, передает РИА «Новости».

«Глава минздрава Турции выразил заинтересованность в организации производства вакцины «Спутник V» на мощностях турецких фармпроизводителей после проведения токсикологических исследований, предусмотренных локальным законодательством», – говорится в сообщении.

Главы российского Минздрава заверил турецкого коллегу в готовности организовать исследования в сертифицированной лаборатории. Отмечается, что в ближайшие дни стороны займутся реализацией договоренностей.

Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что республика стремится к весне 2021 года разработать и начать применять собственную вакцину от нового коронавируса. Он также сообщил, что Турция планирует начать применять импортную вакцину от коронавируса в конце 2020 года.

В сентябре глава минздрава страны Фахреттин Коджа заявила, что турецкие власти в ближайшее время могут выдать разрешение на испытания российской вакцины от коронавируса.