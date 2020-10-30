Эрдоган назвал срок появления турецкой вакцины от COVID-19

Турция стремится к весне 2021 года разработать и начать применять собственную вакцину от нового коронавируса, сообщил президент республики Тайип Эрдоган.

«С одной стороны, Турция пристально наблюдает за разработкой вакцин в России, Китае и США, но с другой – прилагает значительные усилия для разработки собственной вакцины. Мы надеемся, что весной следующего года добьемся того, что сможем применять нашу собственную вакцину», – цитирует ТАСС Эрдогана.

В сентябре глава минздрава страны Фахреттин Коджа заявила, что турецкие власти в ближайшее время могут выдать разрешение на испытания российской вакцины от коронавируса.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Подробная информация о российской вакцине от коронавируса опубликована на официальном сайте.