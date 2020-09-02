Турция собралась разрешить испытания вакцины «Спутник V»

Турецкие власти в ближайшее время могут выдать разрешение на испытания российской вакцины от коронавируса, заявил глава минздрава страны Фахреттин Коджа.

«Мы получили запрос на испытания вакцины, разрабатываемой в России. В ближайшее время, думаю, будет дано разрешение на это. Кроме того, в настоящее время в стране проходят испытания двух отечественных вакцин», – цитирует РИА «Новости» Коджа.

Он добавил, что такие испытания проводятся в Турции только на добровольцах.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Подробная информация о российской вакцине от коронавируса опубликована на официальном сайте.