Эрдоган назвал сроки начала применения импортной вакцины от коронавируса

Турция планирует начать применять импортную вакцину от коронавируса в конце 2020 года, заявил президент страны Тайип Эрдоган.

«Я уверен, что в конце года в нашей стране станет применяться вакцина, произведенная за рубежом. Вакцины, которые мы сами разрабатываем, мы намерены предоставлять нашим гражданам с весны [следующего года]», – передает ТАСС заявление турецкого лидера.

Ранее Эрдоган сообщил о разработках вакцины от COVID-19 в Турции, отметив, что Анкара «пристально наблюдает за разработкой вакцин в России, Китае и США».

Первой в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована в России. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Ожидается, что в гражданский оборот российская вакцина поступит 1 января 2021 года.