ВТБ попросил суд признать депутата Госдумы банкротом

Банк ВТБ подал в суд заявление о признании банкротом депутата Госдумы Максима Щаблыкина, свидетельствуют материалы Арбитражного суда Ростовской области.

ВТБ просит утвердить финансового управляющего из числа членов союза арбитражных управляющих «Авангард». Суд рассмотрит заявление в январе. В августе ВТБ попросил суд признать банкротом Светлану Щаблыкину – жену депутата, являющуюся совладельцем ряда компаний в Ростовской области, передает ТАСС.

Как пишет donnews.ru, «сумма финансовых претензий к народному избраннику превышает 201 млн рублей». Указанная летом сумма долга Щаблыкиной – 35,1 млн рублей. В суде пояснили, что в качестве причины иска указаны кредитные договоры между банком и депутатом, а также между банком и женой Щаблыкина. По последним депутат был поручителем.

Сообщается, что «должником не в полной мере производились ежемесячные платежи по возврату суммы кредита и процентов». ВТБ требует погасить сумму самого долга, процентов, неустойки и пени. Щаблыкин заявил, что его «пытаются привлечь как супруга, подписавшего поручение». Он выразил уверенность, что «вопрос закроется мировым соглашением».