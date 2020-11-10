Путин обсудил с Эрдоганом взаимодействие по ситуации в Карабахе

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом. Главы государств обсудили договоренности по урегулированию ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

«Владимир Путин информировал турецкого коллегу по существу договоренностей с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, зафиксированных в трхстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Эрдоган высоко оценил посреднические усилия России, которые «создают хорошую основу для выхода на долгосрочное и всеобъемлющее урегулирование нагорнокарабахского конфликта».

«Особо отмечена важность достижения договоренности о полном прекращении огня, которая позволила остановить кровопролитие. Условлено о дальнейшем плотном взаимодействии в контексте реализации комплекса мер, предусмотренных заявлением», – отмечается в сообщении

Также Путин и Эрдоган обсудили вопросы сотрудничества по Сирии, в том числе координацию в деле содействия продвижению политического процесса и решению гуманитарных проблем.

«Затронуты актуальные аспекты борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Подтверждено намерение активизировать контакты по линии министерств здравоохранения и других профильных структур двух стран, в том числе в целях совместного производства вакцин», – говорится в заявлении Кремля.

Напомним, во вторник ночью премьер Армении сообщил, что вместе с президентами Азербайджана и России подписал заявление о прекращении карабахской войны. При этом президент Армении Армен Саркисян узнал об этом из СМИ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Позже российский лидер Владимир Путин раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта.

Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах. При этом президент Азербайджана уточнил, что миротворцев в Карабахе разместят Россия и Турция. Официальный представитель МИД России Мария Захарова разъяснила вопрос о размещении миротворцев России в Карабахе.

Во вторник был опубликован полный текст заявления президента России Владимира Путина, премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева о прекращении огня в Карабахе. В нем не упоминается Турция.

Путин заявил, что ситуация в Нагорном Карабахе – это «по-настоящему большая трагедия», Москва рассчитывает на установление долгосрочного мира в регионе. Президент России отметил мужество Алиева и Пашиняна, которое они проявили при принятии решения по урегулированию в Нагорном Карабахе.