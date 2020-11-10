Вассерман: За Одессу Украина заломит непомерную цену Зеленский попросил Меркель помочь получить вакцину от коронавируса Конституционный суд Украины обвинил власти в блокировании его работы 10 ноября 2020, 18:32 Текст: Алексей Дегтярев

Украинские власти незаконно блокируют работу Конституционного суда страны и оказывают давление, об этом заявила пресс-служба КС страны. «Блокирование принятия Конституционным судом Украины «неудобных» решений является подтверждением того, что власти нужен ручной и послушный орган конституционной юрисдикции», – цитирует заявление ТАСС. «Заинтересованные лица» нагнетают ситуацию вокруг суда, к примеру, депутат фракции «Слуга народа» Анастасия Радина публично рассуждала о способах заблокировать «плохие решения КС», отметили в пресс-службе. Суд призвал власти страны действовать в рамках закона и прекратить давление. На прошлой неделе прекратилась работа КС Украины, это случилось из-за отсутствия кворума после отказа четырех судей участвовать в заседаниях, сообщала представитель Верховной рады в КС Ольга Совгиря. Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал фракцию «Слуга народа» поддержать законопроект о досрочном прекращении полномочий судей Конституционного суда (КС) Украины. Он допустил возможность роспуска Рады в случае начала реального политического конфликта с парламентом. После этого парламентская фракция «Оппозиционная платформа – За жизнь» обвинила Зеленского в попытке узурпации власти на Украине. Глава КС Украины предостерег Зеленского от конституционного переворота. Президент заявил, что «демарш Конституционного суда Украины – это публичное проявление заговора части старых элит и олигархов» – «чертей из политического ада». По мнению экспертов, на Украине начался конфликт ветвей власти. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как украинские чиновники совершили побег из-под американского контроля.

