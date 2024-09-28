Возможно, так называемый план победы Зеленского рассчитан на то, что его не утвердят в Вашингтоне, а это даст ЗЕ-команде возможность провести многоходовую комбинацию, результатом которой станет проведение выборов президента без отмены военного положения.2 комментария
Зеленский оценил переговоры с Трампом в Нью-Йорке
Зеленский назвал встречу с Трампом в Нью-Йорке очень содержательной
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что провел содержательную встречу с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.
«Очень содержательная встреча с Дональдом Трампом», – приводит слова Зеленского РИА «Новости».
В ходе переговоров, продолжавшихся около часа, Зеленский представил Трампу свой «план победы». Он также уточнил, что обсуждались ситуация в Украине и последствия текущих событий для украинского народа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп на встрече с главой киевского режима заявил, что в случае победы на ноябрьских выборах сможет найти решение для конфликта на Украине еще до инаугурации. Зеленский в ходе встречи заявил, что решил поговорить с обоими кандидатами, так как до американских выборов в ноябре боевые действия на Украине не прекратятся.