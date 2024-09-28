«План Дауэса» – нечто гораздо большее, чем то, что о нем принято говорить, да и к нам самим имеет отношение гораздо большее. Возможно, это вообще ключевая точка XX века. В этом году ему исполнилось сто лет.6 комментариев
Минобороны показало уничтожение ББМ ВСУ дроном «Ланцет» в Курской области
Российские войска уничтожили бронемашину ВСУ в приграничной зоне Курской области
В приграничном районе Курской области разведка ВС России обнаружила и уничтожила боевую бронемашину ВСУ при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет», что подтвердили средства объективного контроля.
Министерство обороны России продемонстрировало кадры уничтожения боевой бронированной машины Вооруженных сил Украины (ВСУ) с использованием барражирующего боеприпаса «Ланцет». Как сообщает Telegram-канале Минобороны, инцидент произошел в приграничном районе Курской области. Зафиксировано, что цель была поражена благодаря слаженным действиям разведывательного подразделения группировки войск «Север».
Разведчики обнаружили движение украинской боевой машины с помощью беспилотного летательного аппарата. После анализа полученной информации было принято решение о применении огневого воздействия на вражескую технику. Средства объективного контроля зафиксировали успешное попадание и последующий взрыв боевой машины ВСУ.
Ранее российские военные поразили барражирующими боеприпасами «Ланцет» в Харьковской области украинские САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-20, сообщило Минобороны. Кроме того, оборонное ведомство опубликовало видео с уничтожением украинской БМП в приграничной зоне Курской области, где машину и ее экипаж уничтожили прямым попаданием.