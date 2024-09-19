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    19 сентября 2024, 14:07 • Новости дня

    Два танка «Ахмата» две недели сдерживали ВСУ под Суджей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бойцы «Ахмата» использовали два танка для успешного сдерживания атаки ВСУ под Суджей на протяжении двух недель, несмотря на ранения экипажа, эвакуированного после повреждения дронами, рассказал заместитель командира бронегруппы спецназа «Ахмат» с позывным Каплодий.

    По его словам, два танковых экипажа из сводной артиллерийской группы «Пресса» в течение двух недель удерживали оборону, отбив атаки противника, передает РИА «Новости».

    По словам Каплодия, один из экипажей, возглавляемый командиром Хикаво, был поврежден вражеским дроном, и его члены были эвакуированы с легкими ранениями. Несмотря на это, танки оказали значительное влияние на противника, остановив его продвижение.

    ВСУ пытались прорваться в течение нескольких недель начиная с четырех утра и до одиннадцати часов, но наталкивались на стойкую оборону танковых экипажей и артиллерийских групп. Заместитель командира отметил, что экипажи «Ахмата» остаются на линии соприкосновения, и ВСУ продолжают пытаться их обнаружить и уничтожить.

    Ранее сообщалось, что российские войска успешно нанесли удар по украинским подразделениям в районе Суджи. Кроме того, стало известно, что в результате операции были ликвидированы подразделения американской частной военной компании Forward. В свою очередь, командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид подтвердил эту информацию, отметив успешность операции.

    18 сентября 2024, 10:10 • Новости дня
    Российские силы разбили американскую ЧВК под Суджей

    ВС России уничтожили под Суджей силы спецназа ВСУ и американской ЧВК Forward

    Российские силы разбили американскую ЧВК под Суджей
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска нанесли сокрушительный удар по подразделениям спецназа ВСУ и американской ЧВК Forward под Суджей, рассказал командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Аид».

    Как передает РИА «Новости», российские вооруженные силы нанесли поражение украинским силам под Суджей. В ходе сражений были уничтожены несколько тысяч солдат и сотни единиц техники противника.

    «Аид» сообщил, что среди уничтоженных подразделений были 61-я, 80-я и 82-я бригады ВСУ, а после этого в Курскую область были переброшены дополнительные силы в виде 92-й штурмовой бригады и 106-й бригады теробороны, а также новый батальон 80-й бригады и другие подразделения.

    По информации командира, украинские ССО и американская частная военная компания Forward также были вовлечены в боевые действия в этом районе. «Аид» подчеркнул, что Forward является профессиональной военной структурой и не должна сравниваться с иностранным легионом. Он подтвердил, что все вновь прибывшие силы также понесли значительные потери.

    Ранее «Аид» сообщил, что в ходе ночной операции в Курской области украинские военные предприняли неудачную попытку газовой атаки на позиции спецназа «Ахмат».

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    16 сентября 2024, 20:34 • Новости дня
    В ООН отреагировали на приглашение Украины посетить Курскую область

    Дюжаррик: ООН не сможет посетить Курскую область без согласия России

    В ООН отреагировали на приглашение Украины посетить Курскую область
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация готова направить наблюдателей в Курскую область, однако для этого требуется разрешение российских властей.

    Дюжаррик, комментируя готовность ООН направить представителей в Курскую область в рамках провокационного приглашения МИД Украины, отметил, что ООН готова это сделать, однако «для этого потребуется разрешение Российской Федерации», передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что приглашение Киева в адрес представителей ООН и Красного Креста посетить занятые ВСУ территории Курской области является провокацией.

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    17 сентября 2024, 11:52 • Видео
    В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

    В украинской армии не смирятся с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

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    19 сентября 2024, 08:14 • Новости дня
    Боевик ВСУ признался в убийстве пленных российских солдат
    Боевик ВСУ признался в убийстве пленных российских солдат
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сдавшийся украинский боевик Александр Гусак рассказал, что получил приказ от командира расстрелять трех пленных российских солдат, находясь в Курской области.

    Сдавшийся украинский боевик Александр Гусак признался в убийстве трех пленных российских солдат, как сообщает РИА Новости. Гусак рассказал, что его взвод, попавший в Курскую область, получил задачу открыть огонь по гражданскому поезду. Они окопались на 363-м километре железной дороги недалеко от села Коренево, где в плен были взяты трое российских солдат.

    Гусак рассказал, что его командир, известный под позывным «Электрик», приказал ему расстрелять пленных. Он отказался выполнить приказ, но командир угрожал ему, и в итоге Александр был вынужден подчиниться, опасаясь за свою жизнь. По его словам, он отошел на свою позицию и, находясь в кустах, открыл огонь по пленным солдатам.

    Ранее сообщалось, что в результате обстрела села Козинка в Грайворонском округе Белгородской области украинскими террористами погибла женщина и ранен мужчина. Также украинские диверсанты обстреляли группу эвакуируемых детей в селе Красное Грайворонского района, в результате чего погиб ребенок и пострадали двое взрослых. В дополнение сообщалось, что украинские боевики обстреляли автомобиль вблизи пункта пропуска Шебекино, погибли двое мужчин.

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    17 сентября 2024, 14:35 • Новости дня
    Politico: Залужный считал план Зеленского по вторжению в Курскую область авантюрой

    Politico: Залужный и другие генералы ВСУ возражали против вторжения в Курскую область

    Politico: Залужный считал план Зеленского по вторжению в Курскую область авантюрой
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Высокопоставленные командующие ВСУ, включая экс-главкома Валерия Залужного, не поддержали идею вторжения в Курскую область, предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за отсутствия четкой стратегии дальнейших действий, сообщило издание Politico.

    Украинские военные чиновники сообщили, что командующие скептически отнеслись к нападению на Россию, считая его рискованным шагом без четко разработанного плана, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные издания Politico.

    Залужный, в частности, указал на отсутствие ясности в плане относительно дальнейших действий после пересечения границы. По его мнению, отсутствие таких деталей делает операцию авантюрной и увеличивает вероятность негативных последствий.

    Чиновники также отметили, что Зеленский не смог предоставить четкие ответы на вопросы Залужного.

    Министерство обороны России сообщало, что украинская сторона на Курском направлении потеряла более 13 тыс. человек за весь период боевых действий.

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    19 сентября 2024, 00:27 • Новости дня
    Российские войска освободили Николаево-Дарьино и Дарьино в Курской области

    Алаудинов заявил об освобождении Николаево-Дарьино и Дарьино в Курской области

    Российские войска освободили Николаево-Дарьино и Дарьино в Курской области
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские подразделения взяли под контроль Николаево-Дарьино и Дарьино в Суджанском районе Курской области, сообщил замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

    Алаудинов сообщил, что Николаево-Дарьино было зачищено от ВСУ и взято пол контроль накануне во вторник, а в среду российские войска освободили Дарьино.

    Ранее российские войска освободили Успеновку и Борки в Курской области.

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    18 сентября 2024, 19:50 • Новости дня
    Коц: В Курской области впервые уничтожили Leopard
    Коц: В Курской области впервые уничтожили Leopard
    @ Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    За все время вторжения украинских оккупантов в Курской области не уничтожали немецких танков, в последние сутки российские военные ликвидировали одну такую машину, сообщил военкор Александр Коц.

    Коц в своем Telegram-канале обратил внимание на сводку Министерства обороны России, в которой в числе уничтоженных украинских машин за сутки указан танк Leopard.

    «Немецкие танки с крестами на бортах, как и 81 год назад, рвутся к Курску. Прямо по костям своих предшественников», – подчеркнул военный корреспондент.

    Минобороны указывало, что в числе уничтоженной за этот период техники оказался еще один танк, пять БМП, включая две CV-90, БТР и 15 боевых бронированных машин.

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    16 сентября 2024, 16:20 • Новости дня
    В Курской области объявили обязательную эвакуацию в двух районах

    Жителей двух приграничных районов вывезут в безопасные места

    Tекст: Денис Тельманов

    В Курской области объявили обязательную эвакуацию жителей двух районов, которые находятся в 15-километровой зоне от границы с Украиной. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

    «На основании оперативной информации региональным оперштабом в целях обеспечения безопасности принято решение об обязательной эвакуации населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов, которые находятся в 15-километровой зоне, прилегающей к границе с Украиной», – написал он в своем Telegram-канале.

    Ранее сообщалось, что Алексей Смирнов вступил в должность губернатора Курской области. В конце августа после эвакуации из опасных районов Курской области воссоединились более 330 семей. За сутки из приграничных районов были эвакуированы почти 1 тыс. человек.


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    18 сентября 2024, 21:44 • Новости дня
    ВСУ планировали расстрелять пассажирский поезд в Курской области

    Пленный: ВСУ планировали расстрелять пассажирский поезд в Курской области

    ВСУ планировали расстрелять пассажирский поезд в Курской области
    @ Максим Григорьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские войска хотели совершить нападение на пассажирский поезд на территории Курской области, сообщил попавший в плен военнослужащий ВСУ.

    «Перед заходом нас собрали и сказали: нам надо расстрелять поезд, чтобы Россия объявила войну Украине официально», – сказал пленный на видео, которое распространило РИА «Новости». Военнослужащий уточнил, что речь шла о гражданском поезде.

    По его словам, они с другими украинскими боевиками соорудили окопы в лесопосадке по обе стороны железнодорожных путей, прождали 12 дней, но поезда так и не дождались.

    Ранее ВСУ обстреляли в Курской области авто с эвакуирующимися женщинами и детьми.

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    17 сентября 2024, 14:18 • Новости дня
    Отражены пять попыток ВСУ прорваться через границу в Курскую область

    Минобороны России отразило новые попытки вторжения ВСУ на Курском направлении

    Отражены пять попыток ВСУ прорваться через границу в Курскую область
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Подразделения группировки войск «Север» успешно отразили несколько попыток атак ВСУ в Курской области, уничтожив 19 единиц бронетехники и нанеся значительные потери противнику в живой силе.

    По данным Минобороны, подразделения группировки войск «Север» продолжают наступательные операции, нанося поражение формированиям ВСУ на различных направлениях. За прошедшие сутки российские силы успешно сорвали четыре попытки атак ВСУ в направлении населенных пунктов Любимовка, Малая Локня, Ольговка и Черкасская Конопелька. В результате украинская сторона потеряла до 30 человек убитыми и ранеными, а также несколько единиц техники, включая три боевые машины.

    При поддержке авиации и артиллерии было отражено пять попыток прорыва ВСУ через границу в направлении Веселого и Медвежьего. Потери украинских сил составили до 40 человек, два танка и другие боевые машины.

    Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками России нанесены удары по резервам ВСУ в Сумской области и других районах. Общие потери ВСУ за сутки составили до 400 военнослужащих и 19 единиц бронетехники, включая четыре танка и одну боевую машину пехоты CV-90.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении потери противника составили более 14 200 военнослужащих и значительное количество техники, включая танки, бронетранспортеры и артиллерийские орудия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецназ Росгвардии уничтожил группу украинских боевиков, пытавшихся переместиться в населенный пункт из леса в Курской области. В связи с напряженной ситуацией, в Курской области была объявлена обязательная эвакуация жителей двух районов в 15-километровой зоне от границы с Украиной, о чем сообщил губернатор региона Алексей Смирнов. Между тем накануне подразделения группировки «Север» освободили Успеновку и Борки в Курской области, нанеся поражение формированиям ВСУ и отражая контратаки противника.

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    18 сентября 2024, 14:37 • Новости дня
    ВСУ за сутки на Курском направлении потеряли свыше 400 человек
    ВСУ за сутки на Курском направлении потеряли свыше 400 человек
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона на Курском направлении в последние сутки потеряла свыше 400 человек, сообщило Министерство обороны.

    За этот период ВСУ также потеряли 23 единицы бронетехники, включая два танка, в том числе немецкий Leopard, пять БМП, БТР и 15 бронемашин, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также украинская армия потеряла за сутки четыре артиллерийских орудия, два миномета и 12 автомобилей.

    Группировка «Север» продолжила наступление, она поразила формирования 22-й, 4-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад и 1-й бригады нацгвардии, а также 129-й бригады территориальной обороны ВСУ у Любимовки, Дарьино, Николо-Дарьино, Толстого Луга и Плехово.

    Группировка отразила четыре контратаки в сторону Большой Обуховки, Малой Локни и Любимовки, сорвала попытки атак в сторону Ольговки и Борок.

    В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 40 человек, восемь человек взяты в плен, уничтожены две БМП, две боевые бронированные машины и автомобиль.

    При поддержке авиации и артиллерии отражены четыре попытки украинской армии пройти через российскую границу в сторону Веселого и Медвежьего. В этой зоне ВСУ потеряли до 70 человек личного состава убитыми и ранеными, два танка, включая Leopard, две БМП CV-90 шведского производства, восемь боевых бронированных машин, артиллерийское орудие и автомобиль.

    Авиация, артиллерия и войска поразили скопления живой силы и техники 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад и 1004-й бригады охраны, а также 112-й и 129-й бригад территориальной обороны у Гуево, Дарьино, Куриловки, Кругленького, Любимовки, Мирного, Мартыновки, Малой Локни, Николо-Дарьино, Нового Пути, Новой Сорочины, Новоивановки, Орловки, Плехово, Русского Поречного, Сердликово, Толстого Луга и Южного.

    Авиация и ракетные войска ударили по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й, 106-й, 107-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ у Беловод, Глухова, Кондратовки, Катериновки, Малушино, Могрицы, Мазевки, Новоивановки, Обод, Павловки, Речки, Руднево, Сумов, Степного, Шалыгино, Хотеня и Юнаковки.

    За время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли свыше 14 тыс. 600 человек, 121 танк, 50 БМП, 92 БТР, 758 боевых бронированных машин, 457 автомобилей, 107 артиллерийских орудий, 28 установок РСЗО, восемь установок ЗРК, четыре транспортно-заряжающие машины, 26 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 14 единиц инженерной техники.

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    18 сентября 2024, 05:31 • Новости дня
    Десантники устроили засаду ВСУ в Курской области

    Российские десантники устроили засаду ВСУ в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Российские десантники на одном из участков в Курской области устроили засаду ВСУ и полностью их разгромили вместе с боевой техникой, сообщили в Министерстве обороны России.

    В ведомстве уточнили, что засада была устроена при помощи операторов ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и расчетов противотанковых ракетных комплексов (ПТРК), передает РИА «Новости».

    Точным пуском управляемой ракеты вместе с водителем и сопровождающим был уничтожен грузовой автомобиль ВСУ, который перевозил боеприпасы для украинских войск.

    До этого командир морпехов одного из подразделений рассказывал, что часть украинских боевиков оказалась отрезана от основной группы, и попала в окружение.

    Ранее сообщалось, что успехи российской армии по освобождению из-под контроля Киева территорий ДНР вынуждают ВСУ передислоцировать ряд подразделений из Курской области.

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    16 сентября 2024, 22:25 • Новости дня
    Россия сочла неприемлемыми оскорбительные слова главы МИД Британии

    Посольство России обвинило главу МИД Британии Лэмми в оскорблении памяти павших во Второй мировой войне

    Россия сочла неприемлемыми оскорбительные слова главы МИД Британии
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми, обвинив Россию в «империалистическом фашизме», оскорбил память всех, кто сражался с «коричневой чумой» в годы Второй мировой войны, заявило посольство России в Лондоне.

    Как отметило посольство, Лэмми «в эфире одного из британских телеканалов 15 сентября договорился до того, что упрекнул руководство Российской Федерации в «империалистическом фашизме», передает ТАСС.

    Москва считает такие заявления «категорически неприемлемыми», они являются оскорблением не столько в адрес российских властей, сколько в адрес «всех тех, кто сражался с «коричневой чумой» в годы Второй мировой войны», в том числе и соотечественников Лэмми.

    Посольство указало, что идеология фашизма прочно связана с «преступлениями германского нацизма», которые прекратились благодаря подвигу народов бывшего СССР.

    Российская сторона отметила склонность Лэмми к «неуместным эпатажным заявлениям». Так, еще до получения места в нынешнем правительстве он называл «фашистом» экс-президента США Дональда Трампа. Однако, как указало посольство, в качестве министра Лэмми нужно «соответствовать нормам дипломатической этики».

    «Курируемые, финансируемые и вооружаемые Лондоном украинские боевики воюют, в том числе в Курской области, под нацистскими штандартами и с фашистскими шевронами, о чем пишут уже и в британской газете The Times», – заявили в посольстве.

    Кроме того, российская сторона считает «как минимум странными» обвинения в «империализме» со стороны главы МИД Великобритании, «имеющей богатую историю и опыт в этом плане».

    «Впрочем, вольный подход к дипломатической лексике и трактовке исторических событий, похоже, становится визитной карточкой руководителя Форин-офиса», – сказано в заявлении.

    На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми посетили Киев. Лэмми возглавил британский МИД в июле.

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    17 сентября 2024, 15:07 • Новости дня
    ВСУ вывели часть подразделений из Курской области

    Politico: ВСУ передислоцируют подразделения, напавшие на Курскую область

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Успехи российских сил по освобождению из-под контроля Киева территорий ДНР вынуждают ВСУ передислоцировать ряд подразделений, которые ранее напали на Курскую область, сообщает газета Politico со ссылкой на украинских солдат.

    Как пишет издание, ВС России продолжают наступление в Донбассе и добиваются успехов, при этом потери ВСУ в подконтрольной Киеву части ДНР быстро растут, что вынуждает главнокомандующего Александра Сырского перебросить некоторые подразделений из Курской области для укрепления обороны, передает РИА «Новости».

    Ранее Politico сообщило, что Залужный и другие генералы ВСУ возражали против вторжения в Курскую область.

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    18 сентября 2024, 09:28 • Новости дня
    Пенсионерка из Суджанского района рассказала про мародерство ВСУ

    Tекст: Константин Сергеев

    ВСУ разграбили и взорвали трехэтажный дом жительницы села Махновка Суджанского района Курской области. 77-летняя Надежда Лисихина с мужем живут в пункте временного пребывания в Железногорске второй месяц.

    «Дом наш разбомбили. Мы 10 августа убежали оттуда, поскольку выжидали под страшными бомбежками, без света, связи, воды, газ отключили затем. Не знали тогда, что ВСУ в Судже, наши дома на окраине», – приводит РИА «Новости» слова пенсионерки.

    С мужем они поехали к сыну под Рыльск, переночевали, хотели вернуться, но тот их не отпустил.

    «На следующий день раздались в деревне автоматные очереди, и нам пришлось убегать в лес ночевать. Сын собрал деревенских, семь машин нас, мы уехали ночевать в лес», – сообщила Надежда.

    Необходимого ей инсулина в Рыльске не нашлось, она с мужем поехала в Железногорск, а сын с невесткой отправились в Курск.

    Надежда Лисихина рассказала, что ее трехэтажный дом со всеми удобствами, где огород, теплица, цветущие розы – в Махновке ничего из этого не осталось. Украинские военные погрузили ее имущество в машины с прицепами, «а потом взорвали дом». Такая же участь, как говорит Лисихина, постигла соседей.

    В прошедшее воскресенье сообщалось о том, как мародерствовали поляки в курском приграничье.

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    16 сентября 2024, 16:36 • Новости дня
    При попытке проникнуть в населенный пункт Курской области уничтожены боевики ВСУ

    Уничтожены боевики ВСУ, попытавшиеся проникнуть в населенный пункт из леса в Курской области

    Tекст: Константин Сергеев

    Группу украинских боевиков, пытавшихся переместиться в населенный пункт из леса в Курской области, уничтожил совместно с представителями других силовых ведомств спецназ Росгвардии. Об сообщил Telegram–канал ведомства.

    «В ходе разведывательно-поисковых мероприятий в Курской области спецназовцы Росгвардии совместно с сотрудниками других силовых структур уничтожили группу украинских боевиков», – сообщается в Telegram–канале Росгвардии.

    Местные жители сообщили, что в лесном массиве, прилегающем к одному из населенных пунктов, находится группа противника. В ходе поиска отряда поступила информация об их перемещении в населенный пункт. Росгвардейцы устроили на боевиков засаду, противники были уничтожены.

    Ранее в прошедшее воскресенье сообщалось, что российская группировка войск «Север» за сутки отразила шесть попыток ВСУ прорваться через границу в Курской области, пять украинских военнослужащих сдались в плен.

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    Уникально теплая осенняя погода в европейской части России создает проблемы для будущего урожая пшеницы. Российские фермеры на данный момент посеяли самый низкий показатель озимых культур за более чем десятилетие, посчитали в ИКАР. Почему это ставит под угрозу и урожай озимых, и урожай яровых культур? Подробности

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    Российские инженеры «обнулят» эффективность HIMARS

    Россия получила головную часть ракеты системы залпового огня HIMARS американского производства. Специалисты уже приступили к ее изучению, что потенциально может значительно снизить эффективность ее использования ВСУ. Данное событие может стать еще одним ударом по имеющимся у Украины высокоточным боеприпасам, которые за последний год понесли серьезные репутационные потери. Как именно отечественные специалисты сумеют повысить эффективность противодействия ракетам HIMARS? Подробности

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    ЮКОС оплатил скандал с Ходорковским

    Критиковавшая «олигархов 1990-х» и воевавшая с Ходорковским за первенство на поле протестной политики команда Навального получала зарплату из денег бывшего ЮКОСа. Выяснилось, что ФБК и Навальный Live финансировались ближайшими соратниками Михаила Ходорковского. Сам Алексей Навальный не интересовался, на что живут его сотрудники. Подробности

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    Украинский боксер-чемпион пропустил польский удар

    Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик не смог ничего противопоставить службе безопасности одного из польских аэропортов. Почему Усик был задержан и отпущен только после личного вмешательства Владимира Зеленского? И это не просто случайный инцидент, а симптом глубокого конфликта между Варшавой и киевским режимом. О чем идет речь? Подробности

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

      В украинской армии не смирятся с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

    • Второе покушение на Трампа: главное

      Дональд Трамп пережил второе по счету покушение на свою жизнь. На этот раз предполагаемый преступник даже не успел выстрелить и был взят живым, а его связь с Украиной и украинскими радикалами очевидна.

    • В Германии ищут замену Шольцу

      Как сообщают европейские СМИ, в правящей партии Германии – СДПГ – начали искать замену Олафу Шольцу как лидеру партии, а значит, и канцлеру. На выборы в следующем сентябре СДПГ хочет идти с другим кандидатом, а фаворитом считается министр обороны Борис Писториус. Чем он лучше или хуже Шольца?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

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