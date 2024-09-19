Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, два танковых экипажа из сводной артиллерийской группы «Пресса» в течение двух недель удерживали оборону, отбив атаки противника, передает РИА «Новости».

По словам Каплодия, один из экипажей, возглавляемый командиром Хикаво, был поврежден вражеским дроном, и его члены были эвакуированы с легкими ранениями. Несмотря на это, танки оказали значительное влияние на противника, остановив его продвижение.

ВСУ пытались прорваться в течение нескольких недель начиная с четырех утра и до одиннадцати часов, но наталкивались на стойкую оборону танковых экипажей и артиллерийских групп. Заместитель командира отметил, что экипажи «Ахмата» остаются на линии соприкосновения, и ВСУ продолжают пытаться их обнаружить и уничтожить.

Ранее сообщалось, что российские войска успешно нанесли удар по украинским подразделениям в районе Суджи. Кроме того, стало известно, что в результате операции были ликвидированы подразделения американской частной военной компании Forward. В свою очередь, командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид подтвердил эту информацию, отметив успешность операции.