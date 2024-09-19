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Два танка «Ахмата» две недели сдерживали ВСУ под Суджей
Бойцы «Ахмата» использовали два танка для успешного сдерживания атаки ВСУ под Суджей на протяжении двух недель, несмотря на ранения экипажа, эвакуированного после повреждения дронами, рассказал заместитель командира бронегруппы спецназа «Ахмат» с позывным Каплодий.
По его словам, два танковых экипажа из сводной артиллерийской группы «Пресса» в течение двух недель удерживали оборону, отбив атаки противника, передает РИА «Новости».
По словам Каплодия, один из экипажей, возглавляемый командиром Хикаво, был поврежден вражеским дроном, и его члены были эвакуированы с легкими ранениями. Несмотря на это, танки оказали значительное влияние на противника, остановив его продвижение.
ВСУ пытались прорваться в течение нескольких недель начиная с четырех утра и до одиннадцати часов, но наталкивались на стойкую оборону танковых экипажей и артиллерийских групп. Заместитель командира отметил, что экипажи «Ахмата» остаются на линии соприкосновения, и ВСУ продолжают пытаться их обнаружить и уничтожить.
Ранее сообщалось, что российские войска успешно нанесли удар по украинским подразделениям в районе Суджи. Кроме того, стало известно, что в результате операции были ликвидированы подразделения американской частной военной компании Forward. В свою очередь, командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид подтвердил эту информацию, отметив успешность операции.