«План Дауэса» – нечто гораздо большее, чем то, что о нем принято говорить, да и к нам самим имеет отношение гораздо большее. Возможно, это вообще ключевая точка XX века. В этом году ему исполнилось сто лет.12 комментариев
Состояние Цукерберга превысило 200 млрд долларов
Состояние Цукерберга выросло до 201 млрд долларов
Состояние Марка Цукерберга достигло 201 млрд долларов, впервые превысив отметку в 200 млрд, чистая стоимость его активов выросла почти в шесть раз менее чем за два года, сообщило Bloomberg.
По данным Bloomberg, это произошло благодаря рекордному росту акций Meta* Platforms Inc., которые поднялись на 60% в 2024 году. Рост состояния Цукерберга составил 73,4 млрд долларов с начала года.
В результате таких успехов Цукерберг занял четвертое место в списке 500 самых богатых людей мира, уступая только Илону Маску, Джеффу Безосу и Бернарду Арно.
Ключевую роль в увеличении состояния Цукерберга сыграла его 13-процентная доля в Meta* Platforms Inc., акции которой в среду закрылись на рекордном уровне.
Напомним, в 2022 году акции и чистая стоимость активов Цукерберга резко упали после того, как его компания претерпела масштабные изменения – компания Facebook* в 2021 году объявила о переименовании в Meta*. В рейтинге журнала Forbes Цукерберг, занимавший прежде пятую строчку, выбыл из десятки богатейших людей мира, а затем опустился еще ниже.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ