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    Как приватизировали Европу

    @ Global Look Press

    28 сентября 2024, 12:00 Мнение

    Как приватизировали Европу

    «План Дауэса» – нечто гораздо большее, чем то, что о нем принято говорить, да и к нам самим имеет отношение гораздо большее. Возможно, это вообще ключевая точка XX века. В этом году ему исполнилось сто лет.

    Владимир Можегов Владимир Можегов

    публицист

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    В этом году исполнилось сто лет так называемому «плану Дауэса для Германии» 1924 года, с помощью которого была «остановлена гиперинфляция» и «стабилизирована германская экономика». Дата не то, чтобы на слуху у наших людей. И если бы все ограничивалось тем, что о «плане Дауэса» принято говорить, то и говорить было бы не о чем.

    Однако «план Дауэса» – нечто гораздо большее, чем то, что о нем принято говорить, да и к нам самим имеет отношение гораздо большее. Возможно, это вообще ключевая точка XX века.

    «План Маршалла» – эти слова говорят нам гораздо больше. Но по сути своей «план Маршалла» и был все тем же «планом Дауэса», только уже для всей послевоенной Европы. По сути, план Маршалла означал «большую приватизацию» европейских активов и европейской экономики группой банкиров ФРС. А еще он означал навязывание доллара в качестве универсальной расчетной единицы и – начало тотального ограбления Европы.

    Правда, по-настоящему оценить это европейцы тогда еще не могли. Доллар был еще прочно привязан к золоту (Бреттон-Вудская система 1944 г.). И, хотя система кредитования плана Маршалла вгоняла европейские столицы в кабалу госдолга (как это было и в 1924-1929 годах), никто, кажется, не ощущал подвоха, пока 15 августа 1971-го не открылась бездна.

    В этот день президент Никсон в одностороннем порядке объявил о «временном отказе» США от привязки курса доллара к золоту.

    К этому времени европейская экономика была уже, по сути, денационализирована, а европейские правительства находились в «неоплатном долгу» у банкиров ФРС. Европейское объединение угля и стали (ЕОУС), объединившее германскую и французскую промышленность на наднациональной основе, став матрицей сначала «Общего рынка», а затем и сегодняшнего Евросоюза, исправно переваривало национальные европейские экономики и ресурсы, вгоняя государства Запада в общую финансовую кабалу.

    Надежно опутанная долларовой зависимостью, Западная Европа была уже связана по рукам и ногам, когда «никсоновский шок» (англ. Nixon Shock) захлопнул европейскую мышеловку.

    В этот момент американский доллар мгновенно стал «фиатной» (то есть ни к чему не привязанной) валютой – бумажкой, фантиком. А ограбление Европы приняло промышленные, чтобы не сказать – космические – масштабы. «Космические» – потому что никто до сих пор не знает о настоящих масштабах этого «Ограбления века». Никто (и меньше всего – выпускники высших школ экономики) не знает, как работает современная экономика. На каких принципах осуществляется ценообразование (как, скажем, устанавливаются цены на нефть)? Каким образом осуществляется обмен товара на деньги? И чего на самом деле стоят эти самые деньги?

    То есть известно (хотя говорить об этом не принято, и это тоже часть «порядка, основанного на правилах») что деньги под названием «доллар» не стоят вообще ничего. Что их эмиссия осуществляется простым набором некоего количества цифр на компьютере в некоем заоблачном замке ФРС.

    Мистика? Каббала? Алхимия? Да, что-то вроде того. Только эти алхимики и маги – банкиры, заменившие современному капиталистическому миру традиционное жречество и священство.

    Как осуществляется это «творение из ничего» и обретение этими эфемерными цифрами плоти? Когда какая-нибудь другая страна эмитирует свою валюту путем покупки этих «эфирных денег» и отгружает за них свой реальный товар. Вот принцип работы колониальных экономик. Или – эмиссия национальной валюты принципом currency board (путем покупки доллара). Тот же принцип создает условия работы колониальной экономики – через принуждение к открытости своих финансовых рынков, в то время как национальные валюты и национальный капитал с рынка вытесняются.

    Все это и есть тот самый «порядок, основанный на правилах», говорящий о том, что система выплаты побеждёнными дани и выдачи «ханских ярлыков на царство» местным царькам принципиально не изменилась со времен Вавилона. Однако вышла на поистине космические орбиты. Сегодня эта система открывает возможности почти неограниченного и грабежа победителями их колоний путем «монетарной эксплуатации».

    Именно так живет так называемый «свободный мир», так живет сегодняшняя Европа, так живет вся мировая «долларовая экономика».

    Начало же «Ограблению века» и положил так называемый «План Дауэса» для Германии, принятый сто лет назад, 16 августа 1924 года.

    Согласно этому плану, банкирская группа Моргана (то есть ФРС в целом) в обмен на «стабилизацию марки» и кредиты, фактически, приватизировала германскую экономику, завладев важнейшими немецкими активами: транспортной системой, железными дорогами, сталелитейной промышленностью, шахтами и многим другим. Тогда же прекратила свое независимое существование и немецкая марка, фактически обращенная в доллар.

    Фактически, в этот момент Германия стала колонией группы Моргана, то есть ФРС.

    Итогом «Плана Дауэса», который вгонял не только Германию, но и Францию, и Британию, в яму государственного долга, стала Великая Депрессия.

    Великая депрессия привела к власти в Германии НСДАП и Адольфа Гитлера, а к власти в США – Ф.Д. Рузвельта и стоящую за ним клику банкиров ФРС… А после Второй мировой войны в роли Германии оказалась уже вся Европа. Теперь уже весь «Свободный мир» оказался «приватизирован» и обращен в колонию ФРС. 

    Тогда этой участи счастливо (хотя и отчасти) избежал СССР. Сталин дальновидно не ратифицировал Бреттон-Вудские соглашения, чем минимизировал финансовую зависимость от доллара. И вплоть до 1957-го года СССР торговал с Западом только за золото.

    Однако в ноябре 1957-го, когда Хрущев разрешил Внешторгбанку торговлю за доллары, «золотой занавес» СССР рухнул. Страна была финансово обезоружена и с этого времени начала увязать в зависимости от финансовой системы Запада.

    Остальное было лишь делом времени. Через четверть века, в 1983-1985 годах, стажировку в неолиберальных финансовых клубах Запада пройдут будущие творцы российских экономических реформ: Гайдар, Чубайс, Потанин, Шохин, Кагаловский, Б. Федоров (будущий министр финансов РФ), Авен, Мау, Ясин и другие. После экономического погрома, учиненного этими «профессионалами во власти», финансовая система РФ будет прочно встроена, на правах колониальной, в систему МФО.

    Таким образом, видимо, был завершен и «План Дауэса для России». Так же точно, как Германия в 1924-м, и как Западная Европа в 70-х гг. в 90 г. XX века была «приватизирована» и Россия. Это и был настоящий итог неолиберально-неотроцкистской «революции девяностых».

    В 2000-х Россия начала постепенно выходить из этой финансово-экономической зависимости, возвращая под свой контроль важнейшие отрасли национальной экономики. Однако, возможность построить по-настоящему независимую финансовую систему, мы получили только сегодня, в результате СВО. Ведь настоящий суверенитет в сегодняшнем глобальном мире могут обеспечить только суверенная валюта и суверенный госбанк.

    А там уже и валюта БРИКС, будем надеяться, появится. 

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