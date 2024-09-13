СМИ сообщили о гибели экс-главы воздушной разведки ДНР

Путин: Россия защищает свои ценности, а не борется с чужими

Tекст: Валерия Городецкая

«Мы не боремся против каких-то других ценностей. Мы поддерживаем свои. Вот в этом, между прочим, различие в подходах между нами и нашими оппонентами», – сказал он, напомнив, что недавно был подписан указ об оказании гуманитарной поддержки людям, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности, сообщается на сайте Кремля.

По словам российского лидера, решение о подписании указа было принято в связи с растущим потоком обращений из стран, «где людей, по сути, лишают свободы выбора». «В основном речь идет о семьях с детьми, в отношении которых местные власти насаждают извращенные этические установки», – сообщил Путин.

Немало обращений поступает и от деятелей культуры, которые не хотят «вмещать свое творчество в прокрустово ложе квот и критериев, созидать с оглядкой на соответствие чуждым им неолиберальным стандартам», добавил президент.

«Эти стандарты активно тиражируются некоторыми СМИ, формируя так называемый мейнстрим. Если автор заинтересован, чтобы его произведение вышло на сцену или экран, было опубликовано, он обязан следовать этому мейнстриму. И если в этих произведениях или даже в частных высказываниях писателя, режиссера, актера мелькнет инакомыслие, сомнение, его ждут остракизм и отмена», – указал он.

Ранее Путин подписал указ о праве жить в России не принимающим политику своих государств иностранцам.