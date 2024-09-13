  • Новость часаНебензя: НАТО начнет войну с Россией, если разрешит Украине бить вглубь территории РФ
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    Зачем Германия выводит из себя Польшу
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    Дмитрий Бавырин Дмитрий Бавырин Эльфы пошли против Невзлина

    Невзлин – это персонаж, которого проще всего сыграть актеру Дюжеву. Он ровно то же самое уже играл в «Бригаде», но нужно добавить амбиций параноидального манипулятора.

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    Андрей Перла Андрей Перла Мирного тыла больше нет

    До сегодняшнего дня среди нас полно людей, полагающих, что мирный тыл существует, причем именно там, где они находятся. Но тыла нет и прежняя безопасность теперь – не более чем иллюзия.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева В истории позорного русского покаяния поставлена точка

    Летом этого года тихо, без помпы и бурных обсуждений, Концепция по увековечиванию памяти репрессированных была радикально изменена. Это логично следовало из факта запрета «Мемориала» в конце 2022 года.

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    13 сентября 2024, 19:09 • Новости дня

    СМИ сообщили о гибели экс-главы воздушной разведки ДНР

    СМИ сообщили о гибели экс-главы воздушной разведки ДНР Лысаковского

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший глава подразделения воздушной разведки Донецкой народной республики Дмитрий Лысаковский с позывным «Гудвин» погиб в зоне специальной военной операции, сообщают СМИ.

    Лысаковский погиб при выполнении приказа, передает Lenta.Ru со ссылкой на автора Telegram-канала «ПриZрак Новороссии» Владимира Грубника.

    Дмитрий Лысаковский с 2014 года занимался сбором финансовой помощи и организацией доставок гуманитарных грузов в Донбасс. С октября того же года стал участником боевых действий, позже стал главой подразделения воздушной разведки. Стоял у истоков создания подразделений БПЛА.

    В 2019 году Лысаковского осудили в Москве за попытку рейдерского захвата здания на Гоголевском бульваре.

    12 сентября 2024, 21:02 • Новости дня
    В Финляндии опроверли запуск с ее территории БПЛА для атак на Мурманск

    Генштаб Финляндии исключил использование территории страны для атак на Россию

    Tекст: Денис Тельманов

    Финляндия не допускает использования своей территории для атак против России. Об этом заявили в Генштабе Сил обороны Финляндии.

    «Территория Финляндии не использовалась и не будет использоваться для подобных действий против России», – заявили в Генштабе в ответ на сообщениях о сбитых над Мурманской областью беспилотниках, передает ТАСС.

    Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что три украинских беспилотника были сбиты системой ПВО в небе над регионом.

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    12 сентября 2024, 20:54 • Новости дня
    СМИ: Байден разрешит бить британским и французским оружием вглубь России

    Times: Байден не разрешит бить оружием США вглубь России, но разрешит британским и французским

    СМИ: Байден разрешит бить британским и французским оружием вглубь России
    @ Chris Kleponis/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Джо Байден не разрешит Киеву наносить удары вглубь России американскими дальнобойными ракетами ATACMS, но, вероятно, не будет препятствовать использованию европейских аналогов этого вида оружия, пишет The Times.

    Речь идет о британских Storm Shadow и французских Scalp, если Лондон и Париж заинтересованы в таком сценарии, пишет The Times со ссылкой на источники, передает ТАСС.

    Вместе с тем источник в британских военных кругах заявил изданию, что Британии не нужно одобрение со стороны других западных стран для разрешения Украине бить вглубь российской территории.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинские военные не могут использовать самостоятельно западные дальнобойные системы, их задействование в конфликте будет означать войну стран НАТО с Россией.

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    13 сентября 2024, 18:15 • Видео
    США подставили Британию под удар России

    Из России высылают шестерых британских дипломатов на фоне ожиданий того, что после встречи президента США и премьера Британии ВСУ получат разрешение на удары как минимум британскими ракетами по территории России. Так США подставляют британцев под ответный удар. Президент России Владимир Путин предупреждал, что это будет рассматриваться как прямое участие в войне с Россией.

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    13 сентября 2024, 16:59 • Новости дня
    Захарова рассказала о дипломатическом образовании Зейналовой

    Захарова ответила на вопрос о назначении журналистки Зейналовой послом на Маврикии

    Захарова рассказала о дипломатическом образовании Зейналовой
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Назначение журналистки Ирады Зейналовой послом России на Маврикии вызвало у многих вопрос, как телеведущая может стать дипломатом, однако для мировой практики это распространенное явление, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «У нас есть золотое правило – не комментируем назначения послов. Но в данном случае хочется напомнить всем удивленным, что в нашей истории таких случаев немало. Ярчайшие примеры: Александр Евгеньевич Бовин, Евгений Максимович Примаков, Евгений Александрович Примаков были неразрывно связаны с журналистикой. Для мировой практики это распространенное явление», – написала дипломат в Telegram-канале.

    Спикер МИД подчеркнула, что Зейналова – не телеведущая, а журналист-международник, автор аналитической программы, она окончила Дипакадемию МИД России с красным дипломом.

    Напомним, Ирада Зейналова назначена послом России в Республике Маврикий, президент Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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    13 сентября 2024, 14:22 • Новости дня
    Журналистка Зейналова назначена послом России на Маврикии

    Путин назначил Зейналову послом России на Маврикии

    Журналистка Зейналова назначена послом России на Маврикии
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ирада Зейналова назначена послом России в Республике Маврикий, президент Владимир Путин подписал соответствующий указ.

    «Назначить Зейналову Ираду Автандиловну чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Маврикий», – следует из указа главы государства, опубликованном на сайте официального опубликования правовых актов, передает РИА «Новости».

    Другим указом Путин освободил Константина Климовского от обязанностей посла на Маврикии.

    Ранее Путин назначил новым послом в Молдавии Олега Озерова, который ранее был главой секретариата Форума партнерства Россия – Африка.

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    13 сентября 2024, 15:21 • Новости дня
    Во Франции призвали прислушаться к предупреждению Путина об ударах вглубь России

    Филиппо призвал прислушаться к предупреждению Путина об ударах вглубь России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Париж должен принять во внимание заявление президента России Владимира Путина о том, что разрешение Запада на использование Киевом дальнобойного оружия для ударов вглубь российской территории будет означать войну НАТО с РФ, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    «Он предупреждает: это означает войну между НАТО и Россией. А это означает мировую войну», – написал политик в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает «Вечерняя Москва».

    Он призвал Францию «выйти из этого неистового безумия».

    Накануне Путин заявил, что решения Запада по дальнобойному оружию будут означать войну НАТО с Россией.

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    13 сентября 2024, 18:02 • Новости дня
    Небензя: НАТО начнет войну с Россией, если разрешит Украине бить вглубь территории РФ
    Небензя: НАТО начнет войну с Россией, если разрешит Украине бить вглубь территории РФ
    @ Craig Ruttle/AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Страны НАТО начнут прямую войну с Россией, если разрешат Украине применять дальнобойное оружие для ударов вглубь российской территории. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности.

    «Если решение о снятии ограничений действительно принято или будет принято, это будет означать, что с этого момента страны НАТО начинают прямую войну с Россией», – подчеркнул он, сообщает ТАСС.

    По словам Небензи, в этом случае России придется принять соответствующие меры, которые будут иметь последствия для «западных агрессоров».

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что задействование Западом дальнобойных ракетных систем на Украине будет означать войну стран НАТО с Россией.

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    12 сентября 2024, 20:18 • Новости дня
    Медведев стал кандидатом в совет директоров «Ростелекома»

    Медведев стал одним из кандидатов в совет директоров «Ростелекома»

    Медведев стал кандидатом в совет директоров «Ростелекома»
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев может войти в совет директоров компании «Ростелеком», следует из материалов к годовому общему собранию акционеров компании.

    В список кандидатов также попали глава Минцифры Максут Шадаев, действующий президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, первый загендиректора ВГТРК Антон Златопольский и председатель совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелева, передает ТАСС.

    Планируется, что собрание акционеров компании состоится 16 сентября этого года.

    Ранее президент России Владимир Путин разрешил «Ростелекому» выкупить долю Nokia в их совместном предприятии.

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    13 сентября 2024, 18:19 • Новости дня
    Набиуллина назвала главный внутренний риск для российской экономики

    Набиуллина: Исчерпание производственных мощностей и рабочей силы являются главным риском для экономики России

    Набиуллина назвала главный внутренний риск для российской экономики
    @ Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ключевым внутренним риском для экономики России является исчерпание производственных мощностей и рабочей силы, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

    «В такой ситуации любое дополнительное стимулирование спроса будет приводить исключительно к росту цен без роста производства», – пояснила она, передает ТАСС.

    Глава ЦБ также указала на сохраняющиеся инфляционные риски, связанные с геополитической напряженностью и возможным замедлением крупнейших экономик мира, что может вызвать снижение спроса на сырьевые товары и оказать давление на российский экспорт и рубль.

    Ранее Центральный банк России повысил ключевую ставку до максимального с апреля 2022 года значения в 19%.

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    13 сентября 2024, 17:33 • Новости дня
    Набиуллина заявила о начавшемся снижении цен на недвижимость в трети регионов России
    Набиуллина заявила о начавшемся снижении цен на недвижимость в трети регионов России
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Рост цен на жилье был вызван льготной ипотекой, однако в трети регионов цены на первичное жилье уже начали снижаться, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

    «Цены на жилье выросли опережающим образом, и это было, на наш взгляд, одним из следствий такой длительной программы льготной ипотеки. Подстройка цен не будет происходить сразу. Мы это понимаем. Но в качестве одного из элементов, что такое уже происходит, мы видим, что почти в одной трети регионов снижаются цены на сделки на первичном рынке на жилье, то есть это уже некоторый показатель», – сказала Набиуллина, передает РИА «Новости».

    Глава ЦБ подчеркнула, что быстрого выравнивания цен ожидать не стоит. «Здесь, к сожалению, невозможно ожидать каких-то моментальных результатов, но важен, на наш взгляд, сбалансированный рост ипотеки: он должен приводить именно к повышению доступности жилья, не доступности ипотеки по процентной ставке, а к доступности жилья – это самое главное», – пояснила она.

    Ранее ЦБ поднял ключевую ставку до 19%. При этом Набиуллина допустила дальнейшее повышение ключевой ставки в октябре 2024 года, а также инфляцию выше ожидаемого.

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    13 сентября 2024, 18:10 • Новости дня
    Москвичкам предложили бесплатно сдать анализ на фертильность
    Москвичкам предложили бесплатно сдать анализ на фертильность
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Жительницам столицы предложили бесплатно сдать анализ крови на антимюллеров гормон (АМГ), который позволяет оценить репродуктивный потенциал женщины.

    Уведомления о возможности сдать анализ появились в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО». Сдать анализ можно в течение года с 11-12 сентября, передает ТАСС.

    Заммэра столицы Анастасия Ракова сообщила, что Москва первой в России запустила программу по репродуктивному здоровью для женщин от 18 до 40 лет. По ее словам, проект был разработан совместно с ведущими специалистами в области репродуктологии и акушерства.

    В рамках программы женщинам предлагают не только сдать анализ на АМГ, но и при необходимости бесплатно заморозить яйцеклетки, а также воспользоваться процедурами ЭКО и генетической диагностики эмбрионов.

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    13 сентября 2024, 14:15 • Новости дня
    Задержаны подозреваемые в поджоге релейных шкафов в Подмосковье

    Tекст: Валерия Городецкая

    Силовики задержали четырех молодых людей, подозреваемых в поджоге релейных шкафов на Московской железной дороге (МЖД) за денежное вознаграждение, сообщило Управление на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

    По информации ведомства, задержанные подозреваются в поджоге двух релейных и одного батарейного шкафов на 45-м км перегона Электроугли – Храпуново в районе станции Храпуново Горьковского направления МЖД, передает ТАСС.

    Задержанным от 20 лет до 21 года, они проживают в ближнем Подмосковье.

    Ранее охранника ресторана приговорили к 15 годам лишения свободы за поджог релейного шкафа в Петербурге.

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    13 сентября 2024, 15:48 • Новости дня
    Кабмин поддержал расширение оснований для списания долгов бойцам СВО

    Мишустин: Правительство поддержит расширение оснований для списания долгов бойцам СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Законопроект, расширяющий основания для освобождения участников специальной военной операции от долгов, будет поддержан правительством, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

    Проект предусматривает расширение перечня оснований для прекращения обязательств по кредитному договору между банком и военнослужащим или его супругой, сообщил Мишустин, передает ТАСС. Те, кто получил государственные награды или был уволен с военной службы после участия в спецоперации, смогут полностью погасить свои долги, уточнил он.

    Кроме того, для указанной категории граждан будет отменено взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги, добавил Мишустин. Также будет отменен исполнительский сбор по таким делам.

    Ранее Верховный суд предложил освобождать участников СВО от уголовного наказания на стадии суда.

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    12 сентября 2024, 19:46 • Новости дня
    Путин: Россия защищает свои ценности, а не борется с чужими
    Путин: Россия защищает свои ценности, а не борется с чужими
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия не ведет борьбу с чужими ценностями, она защищает свои, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном форуме объединенных культур.

    «Мы не боремся против каких-то других ценностей. Мы поддерживаем свои. Вот в этом, между прочим, различие в подходах между нами и нашими оппонентами», – сказал он, напомнив, что недавно был подписан указ об оказании гуманитарной поддержки людям, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности, сообщается на сайте Кремля.

    По словам российского лидера, решение о подписании указа было принято в связи с растущим потоком обращений из стран, «где людей, по сути, лишают свободы выбора». «В основном речь идет о семьях с детьми, в отношении которых местные власти насаждают извращенные этические установки», – сообщил Путин.

    Немало обращений поступает и от деятелей культуры, которые не хотят «вмещать свое творчество в прокрустово ложе квот и критериев, созидать с оглядкой на соответствие чуждым им неолиберальным стандартам», добавил президент.

    «Эти стандарты активно тиражируются некоторыми СМИ, формируя так называемый мейнстрим. Если автор заинтересован, чтобы его произведение вышло на сцену или экран, было опубликовано, он обязан следовать этому мейнстриму. И если в этих произведениях или даже в частных высказываниях писателя, режиссера, актера мелькнет инакомыслие, сомнение, его ждут остракизм и отмена», – указал он.

    Ранее Путин подписал указ о праве жить в России не принимающим политику своих государств иностранцам.

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    12 сентября 2024, 20:46 • Новости дня
    Названы победители форума «ПроеКТОриЯ»

    Tекст: Валерия Городецкая

    В концертно-зрелищном центре «Миллениум» в Ярославле состоялась торжественная церемония закрытия Всероссийского форума профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ», в котором одержали победу 48 проектов участников Движения Первых.

    Более 170 проектов, представленных участниками Движения Первых, были оценены экспертами, и лучшие из них получили возможность стажировки в ведущих компаниях и грантовую поддержку, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    В форуме приняли участие более 500 школьников очно и еще 120 тыс. человек онлайн. Участники осваивали современные методики проектной деятельности, обсуждали национальные цели развития и презентовали свои проекты экспертам.

    В номинации «Сообщество» победу одержали проекты «Финансовая грамотность для каждого», «Альфа марафон», «БережлиВо», «ЭПИЦЕНТР» и «Все на Пятерочку!». Победителями в номинации «IT» стали проекты «Настоящее в будущем», «Великие деятели Коломны в области медицины», «Проведение оздоровительной программы для студентов СПО», «ССИВУЗ» и «МУниторинг».

    В номинации «Маркетинг» эксперты присудили победу проектам «МистерДостависта», «СИМ контроль», «Курьер – это модно», «Решение кейса «МЕГАМАРКЕТ», «Джем», «СберСпасибо», «Пушкин Банк», «Хроники Пушкина», «Марафон от Почта Банка», «Пушкинская карта – мир возможностей», «Юные электротехники», «Будущее в энергетике» и «ЭнергоКлюч – Ваш свет – наша работа».

    Победителями в номинации «Досуг» стали проекты «Хвостатый фестиваль», «Проведение тематических мероприятий на площадках для выгула домашних питомцев», «Мульт-зарядка», «Рос(т)Мастер’s», «Rostic’s рядом» А и «ЭкоУмно!». В номинации «Технология/профориентация» эксперты отдали победу проектам «МетаМир», «Всем КВАНТ», «Полет на Сатурн», а в номинации «Креативные индустрии» – «Маскот Hanty», «JuniorProfi», а также «Жим – гид молодежи в мир профессий».

    Победа в номинации «Кибербезопасность» досталась проектам «Универсальная блокировка», «Виртуальная безопасность», «ЗаЩИТа», а в номинации «Экология» – «Эко-шарм», «пЭковички» и «Зеленая безопасность: мониторинг аварийных деревьев в городе».

    Победителями в номинации «Спорт и ЗОЖ» стали проекты «Здоровая школа – здоровая нация», «ЗОЖ С НУЛЯ»,«Спортивное село – здоровая нация». А в номинации «Гранты» эксперты отдали победу проектам «Проектный марафон центров – местных сообществ Пятерочки», «Проектная школа «Момент», «Эко Бумага», «Невидимки в реальном мире»: просветительские атомрилсы для младших школьников: просто об искусственных материалах с уникальными свойствами».

    Организаторами форума стали министерство просвещения России, правительство Ярославской области, министерство образования Ярославской области, АНО «Большая Перемена». Соорганизаторами выступило Движение Первых. Партнеры форума: Федеральное агентство по делам молодежи и АНО «Национальные приоритеты».

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    13 сентября 2024, 14:05 • Новости дня
    Путин заслушал доклад Лаврова на совещании с Совбезом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания обсудил с постоянными членами Совета безопасности вопросы по линии МИД.

    С докладом выступил министр иностранных дел Сергей Лавров, передает ТАСС.

    «Попросим Сергея Викторовича рассказать и о его последних контактах с зарубежными коллегами», – сказал Путин.

    Помимо Лаврова, в совещании приняли участие председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, главы администрации президента России Антон Вайно, Минобороны Андрей Белоусов, МВД Владимир Колокольцев, ФСБ Александр Бортников, СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель главы государства по экологии Сергей Иванов.

    В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал оперативное совещание Путина с постоянными членами Совбеза России.

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      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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