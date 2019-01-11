Командир разведки ДНР осужден в Москве

Командир группы разведки ДНР Дмитрий Лысаковский был признан виновным в попытке рейдерского захвата здания на Гоголевском бульваре в Москве, сообщила пресс-секретарь суда Юлия Котомина.

«Сегодня Мещанским судом города Москвы Лысаковский был приговорен к шести годам колонии общего режима», – рассказала пресс-секретарь, передает РИА «Новости».

Она отметила, что другой фигурант дела, бизнесмен Петр Чихун, был приговорен к аналогичному сроку заключения. Михаил Чернов, имеющий срок за мошенничество, в совокупности с предыдущим наказанием был приговорен к 11 годам колонии строгого режима.

В 2016 году представитель ЛНР в Международном уголовном суде при ООН, юрист Петр Чихун был задержан в Москве по подозрению в причастности к крупному мошенничеству.

Главное следственное управление Следственного комитета России установило, что с декабря 2012 по май 2015 года бизнесмен Григорий Пирумов, знакомый Михаила Чернова, Дмитрия Лысаковского и Петра Чихуна, был в преступном сговоре с ними, а также с адвокатом Евгением Рыжовым для незаконного завладения зданием на Гоголевском бульваре.

Сообщники они разработали план, включающий в себя инициирование судебных тяжб, «внешне носящих законный характер, а по сути направленных на хищение имущества преступным путем».

По данным ведомства, дело Пирумова было выделено в отдельное производство и было рассмотрено в особом порядке, поскольку тот признал свою вину.

В сентябре 2018 суд года приговорил Пирумова к одному году и восьми месяцам колонии

Лысаковский в материалах суда называется командиром группы разведки ГРУ Генштаба ДНР и официальным представителем самопровозглашенной республики в Международном уголовном суде.