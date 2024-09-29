Республиканцы в Конгрессе США потребовали от администрации Байдена рассекретить стратегию помощи Украине

Tекст: Антон Антонов

Как пишет Wall Street Journal, администрация Байдена не сдержала обещание, данное Конгрессу. Весной Конгресс выделил средства на поддержку Киева с условием предоставления «в течение 45 дней стратегии помощи США» для Украины. Однако администрация Байдена лишь заявляла о поддержке Украины «столько, сколько потребуется», передает ТАСС.

На этой неделе, спустя несколько месяцев после установленного срока, администрация наконец-то подала документ, который оказался полностью засекреченным, что возмутило законодателей. Как подчеркивает издание, такой шаг является «типичным для Байдена созданием проволочек».

Республиканцы требуют рассекретить его, чтобы общественность могла с ним ознакомиться. Издание уверено, что администрация Байдена не выполнит это требование до президентских выборов, так как вице-президенту Камале Харрис, кандидату от демократов, придется объяснять свою позицию по конфликту на Украине.

Напомним, некоторые СМИ не исключали, что Харрис, если станет президентом, якобы откажет Киеву в поддержке и выведет Америку из конфликта с Россией.