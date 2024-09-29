«План Дауэса» – нечто гораздо большее, чем то, что о нем принято говорить, да и к нам самим имеет отношение гораздо большее. Возможно, это вообще ключевая точка XX века. В этом году ему исполнилось сто лет.12 комментариев
От Байдена потребовали рассекретить стратегию помощи Украине
Республиканцы в Конгрессе США потребовали от администрации Байдена рассекретить стратегию помощи Украине
В Конгрессе США требуют от администрации Джо Байдена рассекретить стратегию помощи Украине, чтобы с ней могла ознакомиться общественность, пишет Wall Street Journal.
Как пишет Wall Street Journal, администрация Байдена не сдержала обещание, данное Конгрессу. Весной Конгресс выделил средства на поддержку Киева с условием предоставления «в течение 45 дней стратегии помощи США» для Украины. Однако администрация Байдена лишь заявляла о поддержке Украины «столько, сколько потребуется», передает ТАСС.
На этой неделе, спустя несколько месяцев после установленного срока, администрация наконец-то подала документ, который оказался полностью засекреченным, что возмутило законодателей. Как подчеркивает издание, такой шаг является «типичным для Байдена созданием проволочек».
Республиканцы требуют рассекретить его, чтобы общественность могла с ним ознакомиться. Издание уверено, что администрация Байдена не выполнит это требование до президентских выборов, так как вице-президенту Камале Харрис, кандидату от демократов, придется объяснять свою позицию по конфликту на Украине.
Напомним, некоторые СМИ не исключали, что Харрис, если станет президентом, якобы откажет Киеву в поддержке и выведет Америку из конфликта с Россией.