Путин заявил о превосходстве российского стратегического вооружения

Ряд российских стратегических вооружений значительно превосходят аналоги других военных держав, заявил президент России Владимир Путин.

«По ряду стратегических вооружений наша страна ушла далеко вперед других ведущих военных держав мира. Впервые в истории наша страна выступила не в роли догоняющего, а сама предложила такие образцы, которые на годы и даже на десятилетия опережают зарубежные аналоги, а некоторые просто не имеют равных в мире и, скорее всего, еще долго не будут иметь», – передает РИА «Новости» заявление президента.

Путин отметил, что Москва должна брать в расчет потенциальную угрозу НАТО, расширяющего свое присутствие у границ России. Также он подчеркнул, что страны НАТО проигнорировали предложение Москвы снизить военную активность на время пандемии коронавируса, увеличив при этом интенсивность полетов военной авиации и действий флотов стран альянса.

Ранее Путин заявил, что Россия продолжит модернизацию ядерных сил в связи с современными рисками. В октябре президент заявлял об отсутствии рисков для безопасности России даже при условии непродления Договора о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, поздравляя кандидата в президенты США Джо Байдена с «победой» на выборах, призвал его совместно противостоять России.