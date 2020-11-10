Страны ШОС приняли пакет документов по итогам саммита

Лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по итогам саммита подписали пакет документов, в том числе комплексный план по борьбе с коронавирусом.

«К нашему заседанию подготовлен солидный пакет документов. Основные результаты содержатся в московской декларации, в которой дана консолидированная оценка обстановки на пространстве ШОС и в мире в целом, подведены итоги российского председательства, заданы ориентиры деятельности организации на будущее», – передает РИА «Новости» слова президента России Владимира Путина.

По словам российского лидера, на саммите были подготовлены несколько решений, касающихся в частности борьбы с эпидемиями и сотрудничестве ШОС с международными организациями. Между тем генеральный секретарь ШОС Владимир Норов отметил, что организация выстроила диалог с ОБСЕ и настроена на разговор с Лигой арабских государств, передает ТАСС. Как подчеркнул генсек ШОС, принимаемые на саммите совместные заявления указывают на стремление членов организации найти общие подходы в борьбе с основными мировыми проблемами. По мнению Норова, страны ШОС сформировали важный задел для дальнейшего диалога и поиска решений по вопросам обеспечения безопасности в регионе и создании новых структур.

В свою очередь директор исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС Джумахон Гиесов заявил, что боевики из Сирии продолжают возвращаться в свои страны, включая государства-члены ШОС.

«По имеющимся в исполкоме РАТС данным, международные террористические организации сохраняют свою активность, усиливают акцент на использовании информационно- коммуникационных технологий для продвижения террористических идеологий, осуществления вербовочно- пропагандистской деятельности и управления своими ячейками», – рассказал Гиесов.

Директор исполкома РАТС выразил обеспокоенность ситуацией в Афганистане, отметив усилившееся там влияние террористической группировки ИГ* (запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство*»).

Также на саммите ШОС члены организации выступили за безопасность в Евразии на основе невмешательства во внутренние дела и мирного урегулирования споров, заявив, что организация будет предпринимать меры по противодействию угрозам, возникающим на евразийском пространстве – терроризму, экстремизму, обороту наркотиков и киберпреступности. Как отмечается в московской декларации Совета глав государств ШОС, связь между этими угрозами усиливается, и для их подавления необходимы скоординированные действия на основе соблюдения международного права и уважения национального законодательства каждого государства.

Ранее на саммите ШОС Путин Путин анонсировал принятие заявления о Второй мировой войне и отметил мужество президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое они проявили при принятии решения по урегулированию в Нагорном Карабахе.