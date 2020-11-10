Путин анонсировал принятие заявления о Второй мировой войне

Заявление о Второй мировой войне будет принято по итогам заседания государств-членов ШОС, это не только дань уважения, но и сигнал всему международному сообществу, заявил президент Владимир Путин.

«Конечно же, не могу не упомянуть, что весь текущий год прошел под знаком празднования 75-летия окончания Второй мировой войны. Все государства-участники ШОС уделили особое внимание проведению связанных с этим юбилеем памятных мероприятий. Символично, что в параде Победы на Красной площади в Москве вместе с российскими военнослужащими торжественным маршем прошли расчеты из стран ШОС», – передает РИА «Новости» слова Путина на заседании ШОС.

«И сегодня по итогам заседания мы примем заявление, в котором отметим, что глубоко чтим память о великой Победе, подчеркнем значение подвига наших народов, ценой огромных и невосполнимых жертв спасших мир от нацистов. Вижу в этом не только дань уважения тем, кто сражался с врагом, но и важный сигнал всему международному сообществу о сплоченности государств-членов нашей организации в их решимости сообща отстаивать мир и безопасность», – отметил президент России.

По его словам, участники саммита ШОС, который проходит во вторник, утвердят комплексный план организации по борьбе с эпидемиями.

«Сегодня предстоит утвердить комплексный план нашей организации по борьбе с эпидемиями, а также специальное заявление по коронавирусной проблематике», – сказал Путин в ходе выступления.

Он отметил, что Россия председательствовала в ШОС в период, когда страны организации столкнулись с эпидемией коронавируса и необходимостью ей противостоять, поэтому в повестку совместной работы были внесены коррективы – повышенное внимание уделялось взаимодействию государств-членов по линии здравоохранения и вопросам защиты жизни и здоровья граждан.

«Подчеркну, что страны ШОС оказывали и оказывают друг другу большую помощь и поддержку в борьбе с инфекцией», – сказал российский лидер.

По его словам, Россия передала партнерам по объединению на безвозмездной основе около полумиллиона наборов для лабораторий диагностики коронавируса, а также приборы для бесконтактного измерения температуры, а в Казахстан, Киргизию, Таджикистан и Узбекистан были направлены группы российских специалистов-медиков.