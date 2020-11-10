Глава МИД Азербайджана извинился за сбитый российский вертолет

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым принес извинения в связи с уничтожением вертолета Ми-24 в небе над Арменией, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Сегодня буквально только что состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова со своим азербайджанским коллегой. С азербайджанской стороны министр иностранных дел Азербайджана вновь принес России извинения в связи с этим трагическим инцидентом», – сказала она в интервью телеканалу RTVI.

По словам Захаровой, Москва вновь подчеркнула необходимость скорейшего, полноформатного расследования этого инцидента.

Напомним, в понедельник два члена экипажа российского Ми-24 погибли, еще один пострадал при падении вертолета на территории Армении. Как уточнили в Минобороны России, сопровождавший автоколонну 102-й российской военной базы вертолет подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК. При этом в Минобороны России заявили, что Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий.

В Баку признали, что Азербайджан сбил российский вертолет Ми-24, опасаясь возможных провокаций с армянской стороны. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным принес извинения в связи с уничтожением вертолета Ми-24.

МИД России позитивно оценило признание вины Азербайджаном в трагическом инциденте с Ми-24, обратив внимание на заверения Баку в том, что будет проведено оперативное расследование и виновные будут наказаны.