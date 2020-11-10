Пилотные зоны 5G решили запустить в научных центрах Новосибирской области

Мобильный оператор МТС в 2021 году запустит две пилотные зоны связи пятого поколения 5G на территории научно-технологического парка новосибирского Академгородка (Академпарк), а также в наукограде Кольцово в Новосибирской области, сообщили в пресс-службе регионального министерства цифрового развития и связи.

Власти Новосибирской области в рамках XXII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2018 году подписали соглашение с компанией МТС, целью которого стала реализация на территории области нацпроекта «Цифровая экономика». В рамках соглашения МТС должен был инвестировать в цифровизацию экономики и развитие инфраструктуры связи 3 млрд рублей. Соглашение, в том числе, было нацелено на развитие сетей связи пятого поколения.

«На территории Новосибирской области в 2021 году запланирован запуск двух пилотных зон сетей связи пятого поколения 5G: в наукограде Кольцово и в Академпарке», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Планируется, что на территории одной из новых пилотных зон, которая будет находится в Академпарке, откроется лаборатория 5G. В рамках ее работы резиденты технопарка будут тестировать разработки в новых форматах вычисления и хранения данных в таких сферах как удаленное воспроизведение игр, интернет вещей, стриминг новых форматов, например, виртуальной и дополненной реальности.

Новые пилотные зоны будут также использоваться для тестирования разработок в рамках внедрения системы «Умный город» в Новосибирской области, пилотный проект которого реализуется сейчас в наукограде Кольцово, одной из площадок для тестовой зоны 5G. Разработки в формате дополненной и виртуальной реальности будут использоваться для развития транспортной системы и систем управления городскими службами.