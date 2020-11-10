Украина пригрозила Никарагуа санкциями из-за консульства в Крыму

Украина предложила ввести санкции против Никарагуа в связи с предстоящим открытием республикой консульства в Крыму.

С предложением ввести секторальные санкции правительство Украины обратилось в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), передает «Интерфакс-Украина».

«Проект предусматривает внесение предложений по применению жестких секторальных санкций против Республики Никарагуа в ответ на откровенно противоправные действия ее правительства против интересов национальной безопасности нашего государства», – заявил вице-премьер Алексей Резников.

Ранее вице-премьер Крыма, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов сообщил, что в Крыму появится первое после воссоединения с Россией консульство, его откроет Никарагуа.

В феврале в Крыму обратились к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с просьбой открыть консульство на полуострове.