В Крыму попросили Лукашенко открыть консульство Белоруссии

Белорусская община Крыма подготовила обращение к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с просьбой об открытии консульство на полуострове.

«В Крыму отсутствует консульский пункт Республики Беларусь, а с учетом большого числа как отдыхающих, так и проживающих в Крыму граждан Республики Беларусь регулярно возникают вопросы, требующие консульской поддержки, но оказывать ее некому», – цитирует РИА «Новости» официальное письмо общины.

Организация попросила Лукашенко создать в Крыму полноценное консульское учреждение Республики Беларусь.

Также в обращении отмечается, что в Крыму проживает «большая и дружная» белорусская община. В организации напомнили, что белорусский этнос является четвертым по величине на полуострове.

«Естественно, нам, крымским белорусам, важно поддерживать связь с нашей исторической Родиной, много крымчан всех национальностей интересуются жизнью современной Белоруссии и хотели бы ее посетить», – говорится в обращении.

Ранее белорусская община Крыма предложила запустить железнодорожное сообщение с Белоруссией.

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