Пашинян рассказал об украденных из его резиденции вещах

В результате ночного погрома в резиденции премьер-министра Армении Никола Пашиняна были украдены компьютер, часы, документы и другие предметы.

«В резиденции премьера украли компьютер, часы, парфюмерию, водительские права и другие предметы. Все этого, конечно, «во имя родины», – написал Пашинян в Facebook.

Ранее недовольные решением о прекращении войны в Нагорном Карабахе жители Армении прорвали оцепление и ворвались в здание правительства республики в центре Еревана. Митингующие обратились к военному руководству Армении с призывом взять ситуацию под контроль. Митингующие в Ереване вытащили из машины и избили спикера парламента.

Во вторник ночью премьер Армении сообщил, что вместе с президентами Азербайджана и России подписал заявление о прекращении карабахской войны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Позже президент России раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах. При этом президент Азербайджана уточнил, что миротворцев в Карабахе разместят Россия и Турция.

Позже премьер-министр Армении выступил с обращением к соотечественникам, попытавшись объяснить подписание соглашения о прекращении войны в Нагорном Карабахе.