Трамп заявил, что США при нем не платили выкуп за заложников

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что американские власти при нем никогда не платили выкуп за находившихся в плену граждан страны.

«Невероятные люди (военный спецназ), сильные физически и интеллектуально. <...> Это [захват гражданина США] не должно повториться. Мы безопасно вернули заложника, многие заложники безопасно вернулись. Я ничего за это не платил», – передает ТАСС его слова.

Трамп пояснил, что речь идет об освобожденном накануне заложнике «в далекой стране». Президент США не уточнил, о какой стране идет речь, однако ранее Пентагон сообщил о проведении операции на севере Нигерии. По данным ведомства, американец в безопасности и находится на попечении сотрудников Госдепартамента. Военный персонал США не пострадал в ходе операции.

Напомним, в сентябре Трамп заявил об «истощении» ВС США из-за бесконечных войн. Он также объявил, что очень скоро США сократят численность воинского контингента в Афганистане до 4 тыс. человек, в Ираке – до 2 тыс., при этом, по словам Трампа, американские военнослужащие в основном уже покинули Сирию. Президент США также обвинил Пентагон в ведении бесконечных войн ради обогащения компаний, «которые производят бомбы, самолеты и все остальное».