Политолог: Новые и старые партии представляют широкий политический спектр для россиян

Взгляд
9 октября, пятница  |  Последнее обновление — 19:13  |  vz.ru
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Россия отнимает рынок зерна у стран Запада

США недовольны тем, что Россия кормит мир хлебом Егор Еремов/РИА «Новости»
Вашингтон вынужден признать превосходство России в сельском хозяйстве. За два десятилетия наша страна добилась впечатляющего успеха, из импортера пшеницы став экспортером, потеснив при этом США и Канаду. В этом году Россия имеет все шансы окончательно закрепить за собой звание абсолютного мирового лидера по экспорту пшеницы, существенно подвинув еще одного крупного игрока на этом рынке. Подробности...
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У России и Турции нашелся новый повод для конфликта

Когда-то этот квартал был «золотой милей» &#8722; самым роскошным курортом Кипра и Средиземноморья вообще Reuters
Турецкие военные убрали заграждения с пляжей легендарного курорта Фамагусты, превратившегося после оккупации Кипра в не менее легендарный «город-призрак». Россия выступает категорически против этого решения, являющегося частью неоосманской политики Эрдогана. Но какое нам дело до Фамагусты и как противостояние греков и турок довело жемчужину Средиземноморья до состояния Припяти? Подробности...
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Россия вооружилась цифровым учетом иностранцев

Единая электронная виза будет введена в России с начала 2021 года Сергей Шахиджанян/ТАСС
Впервые в своей истории Россия отказалась от архаичной системы бумажных виз, разрешив иностранцам приезжать в нашу страну по сути свободно. Жители 52 стран, включая, к примеру, Германию и Францию, могут отныне получить визу в Россию через интернет, не выходя из дома. Как визами нового образца могут воспользоваться иностранцы и как нововведение отразится на вопросах безопасности наших границ? Подробности...
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Азербайджан ради Турции стал наживать новых врагов

Ради идеи «тюркского братства» Азербайджану придется расплачиваться личной преданностью Эрдогану mod.gov.az
Между Азербайджаном и Грецией случился дипломатический конфликт – при том, что до сих пор эти страны дружили. Ранее Азербайджан поссорился с Францией, у которой еще недавно собирался покупать оружие. Словно по совпадению и Греция, и Франция уже давно находятся в ссоре с Турцией. Похоже, Азербайджан превращается в младшего партнера Эрдогана – и теперь все враги «султана» станут и врагами Алиева? Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Свободный мир поддерживает диктаторов во имя свободы

Алексей Алешковский, сценарист
Патриотизм хорош, когда им движет любовь, а не ненависть. Но одно и то же чувство разные люди считают и нормой, и безумием. И вот украинский патриотизм становится крайним прибежищем российского либерала. Парадокс или неумолимая логика? Подробности...
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Бодипозитив – это не только про толстых

Лиля Ким, сценарист, Лос-Анджелес
Быть body positive – значит иметь позитивное отношение к своему телу, потому что оно и есть мы. И любые действия, связанные со своим телом, любую заботу, совершать из любви к нему, а не из ненависти. Подробности...
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Не надо начинать курить ради защиты от ковида

Алексей Федоров, кардиохирург
Я, как кардиохирург, являюсь ярым противником курения и вижу его разрушительное влияние на сердце и сосуды, но не могу игнорировать факты: похоже, курящие заболевают значительно реже и редко болеют тяжело. Подробности...
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Новый конфликт России и Турции

Иран включился в конфликт с Карабахом

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Новая революция в Киргизии

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На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы

В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧС
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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
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    Политолог: Новые и старые партии представляют широкий политический спектр для россиян

    9 октября 2020, 19:05

    Текст: Андрей Резчиков

    В начавшемся электоральном цикле будут соперничать две тенденции. Одни партии будут ориентироваться на запрос на стабильность, другие – на запрос на обновление, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Гусев. Он отметил, что в этой связи на будущих выборах в Госдуму можно прогнозировать высокую конкуренцию как между парламентскими партиями, так и со стороны новых политических сил.

    В обществе сохраняется большой запрос на стабильность, – чтобы завтра было не хуже, чем вчера, но при этом возник также и большой запрос на обновление, считает президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев.

    «Эти запросы зафиксированы крупнейшими российскими социологическими службами, например, ВЦИОМ. Поэтому у партий – как правящей, так и у оппозиции, – нет другого выбора кроме как откликнуться на эти ожидания россиян. Кто-то будет ориентироваться на стабильность и демонстрировать свою приверженность нынешнему курсу развития страны. Эти партии будут говорить о том, что «мы не допустим изменений в быстро меняющемся мире и защитим интересы людей». Кто-то, наоборот, будет требовать «необходимого обновления». Партии будут представлять два эти тренда, пытаясь оседлать повестку, либо в одном, либо в другом», – объяснил политолог.

    Гусев отметил, что интерес к политике в обществе растет, доказательством чему стала высокая явка на прошедшем в сентябре Едином дне голосования. В оппозиции утверждают, ссылаясь на недавние опросы «Левада-центра», что доверие граждан к политической системе и итогам электоральных кампаний, – особенно к региональным, – снижается. Однако итоги сентябрьского ЕДГ, по мнению политолога, лучше отражают мнение россиян, чем подобные опросы.

    «В этот раз явка оказалась гораздо выше, чем во все предыдущие годы. Это можно объяснить, с одной стороны, удобством трехдневного голосования, с другой, с заинтересованностью людей. Значит, есть высокая конкуренция. Кандидаты тащат своих сторонников на выборы. Это значит, что людям важна предвыборная повестка. Основные нарекания избиратели предъявляют сейчас к региональным властям: где-то дорогие разбитые, где-то плохо работают ЖЭКи, в подъезде кто-то лампочки выкручивает», – пояснил президент агентства Bakster-group.

    На этой неделе Владимир Путин провел встречу с лидерами думских фракций. Президент в частности заявил о необходимости сплоченности партий для консолидации общества вокруг национальных целей развития. Глава государства фактически дал старт кампании по выборам в Госдуму, намеченным на осень 2021 года, констатировали политологи.

    На встрече с президентом лидеры системных партий по сути подтвердили свою лояльность общему курсу развития страны, что дало повод радикальной оппозиции сделать вывод, будто протестный электорат теперь отвернется от таких партий, как КПРФ или ЛДПР. Гусев сомневается в подобных прогнозах. «Оппозиционные парламентские партии будут по-прежнему расширять свою базу за счет протестного электората, будут зарабатывать себе рейтинг, чтобы успешно выступить на выборах в Госдуму через год», – прогнозирует Гусев.

    «Вспомните: политические скандалы за последние два года связаны с деятельностью как раз таки оппозиционных партий. Во Владивостоке был крупный скандал, когда коммунисты наравне боролись с единороссами. Посмотрите на Хабаровск, где губернаторские выборы выиграл депутат от ЛДПР, а теперь врио снова назначен из ЛДПР. Во Владимирской области и в Хакасии в сложной борьбе побеждала тоже оппозиция», – отмечает руководитель Bakster Group.

    «Есть мнение, будто и новые малые партии не вызывают доверия у недовольной части граждан и что у этой категории избирателей не остается возможностей для выражения своей политической позиции. Но на сегодня в России уже 16 партий могут выдвигаться в Госдуму без сбора подписей. Это значит, что все они будут в избирательном бюллетене», – сказал Гусев.

    «Среди малых партий, к примеру, оказалось несколько коммунистических (Коммунисты России, КПСС), ультралевые («Родина» и «За правду»). «Либеральный электорат представляют «Новые люди», Партия роста, «Яблоко». Партия «Новые люди» появилась в этом году и победила сразу в четырех региональных заксобраниях, набрала там вполне приличные проценты. А в некоторых муниципалитетах «Новые люди» были на грани прохождения. Есть две «зеленые» партии, есть такие консерваторы, как Партия пенсионеров. Есть патриоты», – перечислил политолог.

    «Эти 16 партий уже победили на выборах в региональные заксобрания по партийным спискам. И в сумме они представляют весь политический спектр возможных мировоззрений жителей России», – подытожил собеседник.


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