Путин призвал политические партии России к сплоченности

Президент Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций заявил о необходимости сплоченности политических партий для консолидации общества вокруг национальных целей развития.

«Конечно, разница в подходах есть, но при всей разнице подходов важно консолидировать общество вокруг национальных целей развития и значимых для каждого гражданина России базовых фундаментальных ценностей. Такая сплоченность жизненно необходима стране, мы сильны только вместе», – передает РИА «Новости» обращение Путина к политикам.

По его словам, парламентские партии играют опорную и стабилизирующую роль в политической системе страны.

«Парламентские партии играют опорную, стабилизирующую роль для политической системы, а значит, для устойчивого развития всей страны, для того, чтобы наше движение вперед строилось на основе преемственности, на базе наших национальных интересов, было застраховано от разного рода срывов», – сказал Путин.

Он также предложил лидерам думских фракций обсудить текущие общеполитические вопросы и законодательную повестку.

«Сегодня по предложению председателя Государственной думы мы встречаемся для того, чтобы обсудить текущие общеполитические вопросы. И, конечно же, ближайшие ключевые приоритеты законодательной повестки. А они напрямую связаны с теми задачами, которые стоят перед страной», – сказал Путин.