Кремль заявил о «ярко выраженных элементах хаоса» в Киргизии

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию в Киргиии, заявил, что ярко выраженные элементы хаоса в республике налицо.

«Ярко выраженные элементы хаоса налицо», – сказал Песков, отвечая на вопрос, рассматривают ли в Кремле ситуацию в Киргизии как «безвластие и отсутствие какой-то управляемости», передает РИА «Новости».

Он также отметил, что Москва продолжит контакты с Бишкеком, «пытаясь нащупать почву», и заинтересована в скорейшей стабилизации ситуации в Киргизии.

«Это лишний раз, наверное, демонстрирует сложность, запутанность и хаотичность ситуации, которая сейчас в Киргизии. Безусловно, российская сторона будет дальше осуществлять контакты, пытаясь нащупать почву под ногами. Мы заинтересованы, и мы желаем нашим коллегам в Кыргызстане как можно скорее стабилизировать ситуацию», – сказал Песков.

Ранее в пятницу бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев назвал протесты в республике «третьей революцией», добавив, что на митингах в Бишкеке возможны провокации для дестабилизации ситуации.

Перед этим президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке премьер-министра республики Кубатбека Боронова, сообщает пресс-служба главы государства. В то же время Центральная избирательная комиссия Киргизии объявила, что назначит повторные выборы в парламент республики до 6 ноября.

Напомним, с понедельника в Бишкеке проходят протесты сторонников партий, которые не прошли в парламент республики по итогам выборов. Демонстранты захватили и разграбили здание парламента Киргизии, после чего освободили из заключения бывшего главу республики Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Киргизии Сапара Исакова, осужденных за коррупцию.