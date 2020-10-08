Глава СВР: Германии есть, что скрывать в деле Навального

Германия не отвечает на запросы Генпрокуратуры России по делу блогера Алексея Навального, значит ей есть, что скрывать, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. По его словам, заявления блогера о том, что он был отравлен российскими спецслужбами является «тупой русофобской пропагандой».

«Я констатирую, что Генпрокуратура России дважды обратилась к соответствующим органам Германии с вопросами, которые бы пролили свет на эту довольно темную и неприятную историю. Германская сторона молчит. Молчит – значит, что-то скрывает», – сказал ТАСС Нарышкин.

По словам главы СВР, Москва располагает подтверждением, что в организме Навального не было токсичных веществ, пока он находился в России.

«Это неоспоримый факт. У российской стороны есть подтверждение в виде образцов биологического материала Навального», – подчеркнул он.

Также он подчеркнул, что заявления блогера о том, что он был отравлен российскими спецслужбами является «тупой русофобской пропагандой».

«Вряд ли кто-либо ждал от этого человека чего-либо, хотя бы близко похожего на правду. Поэтому комментировать такую довольно тупую русофобскую пропаганду, я просто считаю, нет смысла», – сказал он.

Во вторник ОЗХО заявила, что в анализах Навального было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Берлин и Париж, судя по всему, намерены возглавить антироссийскую коалицию.

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком», который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ. Юрист и общественный деятель Илья Ремесло нашел серьезные противоречия с фактами в интервью Навального блогеру Юрию Дудю.