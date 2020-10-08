Стюардесса развеяла миф о телефонах на борту

Бывшая сотрудница российской авиакомпании развеяла миф о вреде пользования телефонами на борту самолетов во время полета.

Экс-бортпроводница Рушана рассказала на своей странице в TikTok, что гаджеты не создают никаких помех для общения пилотов и авиадиспетчеров.

«Давно выяснено, что включенный телефон никак не влияет на безопасность полетов. Если же все пассажиры решат разом позвонить во время взлета и посадки, возможно, это создаст какие-то помехи», – сказала она.

По ее словам, сотрудники европейских авиакомпаний давно не просят переключать телефон в авиарежим во время полета.

Ранее стюардесса рассказала о «ценных» для бортпроводников пассажирах, которых стараются сажать возле аварийных выходов.