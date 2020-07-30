Стюардесса рассказала о самых ценных пассажирах самолета

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30 июля, четверг  |  Последнее обновление — 17:39  |  vz.ru
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Пророчества краха доллара получили новое обоснование

Дела у доллара действительно идут не очень хорошо Christian Ohde/imageBROKER<br>/Global Look Press
Худший месяц для обесценившейся американской валюты породил разговоры о том, что эра доминирования доллара подходит к концу. Такие предупреждения дают ведущие мировые банки и экономисты. Повод для беспокойства однозначно имеется. Экономисты уверены, что раскачивают лодку, в которой сидят, сами американские власти. Неужели эра доллара заходит? И почему на курсе рубля это никак не сказывается? Подробности...
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Минск шантажирует Москву выдачей россиян Киеву

Белорусские силовики снабжают Батьку все новыми фантастическими версиями «российской угрозы» REUTERS/Vasily Fedosenko
Арестованным в Белоруссии по подозрению в терроризме россиянам может грозить нечто худшее, чем 20 лет тюрьмы. СБУ намерена затребовать у Минска выдачи «боевиков», которых в Киеве считают украинскими гражданами. Минск тем временем находит новые источники «российского вмешательства», заявляя о диверсантах из Пскова. Выдаст ли Лукашенко Украине воевавших в Донбассе россиян и каким будет ответ Москвы? Подробности...
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Google, YouTube и Facebook придется отвечать перед российским судом

Иски к Facebook и другим зарубежным интернет-сервисам могут стать привычной практикой в России Daniel Cymbalista/Keystone Press Agency<br>/Global Look Press
Очередная атака транснационального гиганта Google против российского СМИ, на этот раз канала «Царьград», может стать последней каплей терпения для российских законодателей. Сумма проблем, связанная с американскими IT-монстрами, включает в себя незаконное распоряжение данными россиян и распространение фейков. Существует ли возможность повлиять на Google или YouTube, не доводя дело до их блокировки в России? Подробности...
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Зачем Трамп отводит войска подальше от границ России

Президент Соединенных Штатов играет в военные игры с Европой CNP/AdMedia/Global Look Press
Соединенные Штаты начали передислокацию войск из Германии. Но отправляют их не на границу с Россией, от которой Америка вроде как подряжалась «защищать Европу». Часть войск отправляется в Соединенные Штаты, а другая переводится на базы в Бельгии и Италии. Зачем Трампу эти загадочные маневры, которые его оппоненты уже называют «пощечиной другу и союзнику»? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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США воспринимают Россию как запасной аэродром

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Быть врагом Соединенных Штатов очень накладно и совсем не почетно. Врага со всех сторон обкладывают санкциями, против врага проводятся масштабные информационные операции. Наконец, с врагом Соединенных Штатов боятся сотрудничать другие страны. Подробности...

Новая украинская мода – подарочный сертификат в тюрьму

Павел Волков, публицист
Все еще думаешь о подарке? Мы знаем выход! Подарочные сертификаты на пользование услугами платных камер в украинских следственных изоляторах! Если вы думали, что это шутка – то нет, это не шутка. Подробности...

Мягкая сила должна быть еще и умной

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
В войнах будущего же для успешного продвижения вглубь территории противника с дальнейшим установлением над ней своего стратегического контроля используется… нет, не армия, а система смысловых кодов. Мишель Фуко определял это понятием эпистема. Подробности...
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Китай повысил ставки в борьбе с США

Конфликт Баку и Еревана дошел до Москвы

Зеленский разрушил украинский миф

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В Петербурге прошел морской парад в честь Дня ВМФ

В День ВМФ в Петербурге и Кронштадте прошел главный военно-морской парад страны. Российский флот оснащен уникальными образцами вооружения и спецтехники, констатировал присутствовавший на параде верховный главнокомандующий Владимир Путин
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Коллекцию редких машин конфисковали в Италии за неуплату налогов

Финансовая гвардия Италии конфисковала у жителя Генуи коллекцию дорогих автомобилей за неуплату налогов на 4,5 млн евро. 17 автомобилей были переданы в Национальный автомобильный музей в Турине
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В Бурятии изготовили 41-метровую статую Будды

Строительство одной из крупнейших в России статуй Будды, высотой 41 метр, завершается в Бурятии. На изготовление конструкции потребовалось порядка 30 тонн металла. Установят монумент на склоне горы у дацана в селе Санага Закаменского района. Для транспортировки статую божества разделили на 35 частей
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

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Кому наиболее выгодна смена президента в Белоруссии?
  • Белоруссии

  • Западу

  • России

  • Никому
В какую из трех открытых для поездок россиян с 1 августа стран вы готовы поехать?
  • В Великобританию

  • В Танзанию

  • В Турцию

  • Пока останусь в России
Надо ли выполнять требования террористов для спасения жизни людей?
  • Да, все требования

  • Это зависит от требований

  • Категорически нет
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    Стюардесса рассказала о самых ценных пассажирах самолета

    30 июля 2020, 17:04

    Текст: Ксения Панькова

    Стюардесса рассказала о «ценных» для бортпроводников пассажирах, которых стараются сажать возле аварийных выходов, сообщает издание Daily Express.

    Сотрудница авиакомпании объяснила, что речь идет о путешественниках, способных помочь бортпроводниках в аварийной ситуации. Поэтому наиболее «ценными» для нее и ее коллег являются физически крепкие пассажиры, которые в состоянии сдвинуть с места люк или открыть тяжелую дверь. Именно их она и ее коллеги стараются сажать около аварийных выходов, передает РИА «Новости».

    «Если в процессе полета наступит экстренная ситуация, я лично спрошу одного из таких людей, не готовы ли они помочь нам в случае необходимости», – рассказала стюардесса.

    Она добавила, что всегда старается запомнить места, где такие путешественники садятся. Кроме помощи при аварийной ситуации, они могут помочь усмирить дебошира.

    Еще одна ценная категория пассажиров – бортпроводники. Прежде всего, важны их навыки и опыт работы, что незаменимо в сложных ситуациях на борту.

    Напомним, 12 июля, в День бортпроводника, активисты проекта #СвоихНеБросаем поздравили с праздником представителей этой профессии и подарили им цветы в рамках акции #МыВместе. К поздравлениям присоединились авиакомпании и туристы.


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