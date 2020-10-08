Рогозин назвал Маска почти родственником

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что основатель SpaceX Илон Маск ему уже почти как родственник, и похвалил смелость его инженерных решений.

«Он мне уже будто родственник», – пошутил Рогозин, передает ТАСС.

Глава Роскосмоса отметил, что считает основателя SpaceX молодцом со стороны «смелости инженерных решений и их публичного треска». В то же время экономика его компании не является безупречной, напомнил Рогозин.

Он подчеркнул, что повторное использование ступеней не столь эффективно в ракетах, которые работают с кислород-керосиновыми двигателями. «Такая технология хороша с двигателями на метане, сжиженном природном газе, позволяющем не перебирать двигатели после каждого полета, а сразу ставить на следующий блок и запускать», – добавил глава госкорпорации.

Кроме того, Рогозин назвал шуткой планы покрасить ракеты под хохлому или гжель. «Я же с иронией сказал. <...> Не виноват, что у кого-то плохо с чувством юмора», – сказал Рогозин, отвечая на вопрос об этих планах в интервью Андрею Ванденко в рамках спецпроекта ТАСС «Первые лица».

По его словам, ирония и юмор помогают справиться с напряжением на работе. «Мы иронизируем иногда, шутим между собой, а все реагируют как-то очень странно. ... У нас очень напряженная, опасная работа, а юмор помогает стресс снять», – пояснил он.

Идея украшать российские космические корабли хохломой и гжелью прозвучала в программе Юрия Костина «Личные связи» на YouTube в августе. Глава Роскосмоса предложил таким образом поддержать народные промыслы. Также он предложил сделать серию ракет-носителей с изображением городов Золотого кольца для поддержки внутреннего туризма.

Также в августе Роскосмос объявил конкурс на создание космического ракетного комплекса с ракетой-носителем «Амур» на сжиженном природном газе и с возвращаемой первой ступенью. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин пообещал создать ракету лучше, чем у SpaceX.