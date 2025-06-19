В иранской развилке Израиль не может, США не хотят

Динамика конфликта между Ираном и Израилем показывает, что пока ни одна из сторон не может нанести своему оппоненту фатальный удар, который бы поставил под угрозу его существование. Пока не все карты на столе, а ракеты – в небе, однако инструментальный ресурс постепенно исчерпывается, и совсем скоро стороны окажутся перед перспективой затяжного противостояния на истощение.

Израиль надеется на то, что и ресурсов, и запаса прочности у него больше. Однако помимо технологий, ракет, возможностей союзников необходимо учитывать и властный ресурс, которым обладает Тель-Авив.

Израильское общество невероятно консолидировалось после 7 октября 2023 года. С этого момента прошло много времени и даже до обострения с Ираном наблюдался намечающийся общественный раскол по вопросам продолжения операции в Газе. Сейчас может наступить короткий период ремобилизации, однако готовы ли сами израильтяне, мирное население, жить продолжительный период времени в состоянии реальной войны, причем не с ХАМАС, а с куда более серьезным оппонентом, – вопрос открытый.

Иран обладает значительно меньшими военными, финансовыми и технологическими ресурсами. Об общественных настроениях иранцев мы также знаем мало. Однако абсолютно точно, что отличает Тегеран от Таль-Авива – это восприятие текущего противостояния как витального. Израиль и США открыто заявляют свои цели – полная капитуляция Ирана. Такой ресурс при правильном использовании может привести к консолидирующему эффекту.

Может, но не обязательно приведет.

Слишком много неизвестных переменных.

Израиль жестко втягивает США в прямое и непосредственное участие в конфликте. Без него придется идти на крайние меры. Последствия этих крайних мер для Тель-Авива будут очень серьезными. Вашингтон сопротивляется не только по причине того, что это серьезные риски, огромные ресурсы и отвлечение от главных целей, находящихся в АТР.

К тому же у Вашингтона и Тель-Авива разные цели.

Израиль нацелен на полномасштабную пересборку иранской государственности для установления безопасного для себя режима. Вашингтон же нацелен на пересборку лишь ядерной сделки и еще некоторых треков, которые сделают Иран более покладистым.

Причина проста. У американцев пока нет тех, на кого можно в случае смены режима «оставить власть в Тегеране». А без таких – пусть не легитимных, но хотя бы способных к реальному управлению – сменщиков в стране может наступить хаос.

Кто тогда будет за это платить?

Ближайшие 10 дней действительно во многом станут определяющими.

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