На ПМЭФ-2025 рассказали о планах развития Трансарктического коридора

Tекст: Ольга Иванова

На сессии «Северный морской путь – экономика открытий» в рамках ПМЭФ-2025 Обсуждались планы по развитию Трансарктического транспортного коридора как ключевой транспортной артерии, объединяющей Европу и Азию. Было отмечено, что речь идет не только о Северном морском пути в его традиционных юридических границах, но и о создании инфраструктуры от Калининграда и Петербурга до Владивостока, сообщает «Атом Медиа».

По словам специального представителя по вопросам развития Арктики госкорпорации «Росатом» Владимира Панова, обеспечение транспортного суверенитета России и развитие логистических маршрутов позволяет стране гарантировать надежность для зарубежных партнеров. Он заявил: «Интерес к Арктике сегодня все ярче проявляется на международном уровне, в том числе в рамках межправительственных форматов».

Формируются новые рабочие группы с Индией и подкомиссии с Китаем, что открывает дополнительные возможности для расширения грузопотоков и усиливает значение трансарктического маршрута для глобальной логистики.

Панов отметил: «Развитие Арктики, транспортного коридора должно идти на основе экономики. Экономика в Арктике строится из четырех элементов: первое – это добычные проекты, второе – энергетика, третье – логистика, четвертое – международное сотрудничество».

Панов подчеркнул, что на логистике по Северному морскому пути держатся и добычные проекты. По его словам, освоение этих проектов сопровождается применением современных технологий.

Он добавил, что развитие российских проектов в Арктике замечают партнеры как на Западе, так и на Востоке. В завершение Панов сообщил, что в 2024 году количество выданных разрешений на плавание по СМП выросло уже на 10% и составило 280.