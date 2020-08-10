Рогозин предложил украшать ракеты гжелью и хохломой

Космические ракеты-носители и корабли могут украсить хохломой, гжелью и гербами городов Золотого кольца, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Народные промыслы. Та же самая гжель, хохлома, Федоскино. Почему бы не наносить часть этого узора на какие-то ракеты или корабли, не рекламируя Роскосмос, а рекламируя тех людей, которые сохраняют уникальные традиции», – приводит РИА «Новости» слова Рогозина из программы Юрия Костина «Личные связи» в YouTube.

«Вторая идея у нас – это сделать целую серию ракет-носителей с изображением городов Золотого кольца, их символы, чтобы рекламировать внутренний туризм», – добавил он.

Также Рогозин пожаловался на то, что у конкурентов Роскосмоса очень большие финансовые возможности.

«Когда у вас денег, не как у красивой любовницы олигарха в тумбочке – всегда бесконечное количество долларовых купюр, которые она может взять... Это вот ситуация с нашими конкурентами, потому что у них денег куры не клюют, реально», – сказал глава Роскосмоса.

«Бюджет НАСА – при том, что они занимаются только гражданскими программами – примерно в 12 раз больше, чем у нас, про китайских коллег я вообще говорить не хочу», – добавил Рогозин.

По его словам, Роскосмосу приходится выбирать приоритеты в условиях «менее обильного финансирования и отсутствия в нашем Минфине энтузиастов космоса».

Рогозин заявил, что психологические тесты на пригодность к полету на Луну смогут пройти люди, готовые полностью отдать свою жизнь освоению космоса.

«Если это действительно уникальные энтузиасты космоса, которые готовы сгореть, но добиться своего, то это люди те, которые нам нужны», – сказал он.

Гендиректор Роскосмоса добавил, что психологические тесты не пройдут люди, желающие «покинуть эту бренную Землю и улететь куда-то» в приступе отчаяния – от них можно будет ожидать «чего угодно» во время полета.

Чтобы обеспечить полет человека к Луне, нужно будет внедрить большое количество новых технологий, заметил Рогозин. В их числе – переработка урины не просто в техническую воду, но и в питьевую, системы для выращивания пищи, а также развитая технология 3D-печати. С помощью принтеров нужно будет печатать, например, хрящи или кожу, если это потребуется для хирургической операции на орбите. Также 3D-печать понадобится для изготовления вышедших из строя деталей космической техники.

Рогозин также сообщил, что пилотируемая миссия на Марс – очень дорогое удовольствие, но Роскосмос будет готов организовать ее лет через десять при должном финансировании, и «если нация скажет, что это нужно».

«Вопрос будет в том, что это будет очень дорого. И если страна будет готова профинансировать эту программу, если нация скажет, что это нужно, специалисты Роскосмоса обеспечат эту программу, я вам гарантирую», – сказал он.

Рогозин уточнил, что технические средства, которые позволят обеспечить гравитационный маневр у Луны, чтобы направить корабль к Марсу и провести посадку корабля на Красную планету, появятся у России «в течение 8-10 лет».

Напомним, что в 2021 году планируется отправка на Луну первого в истории современной России межпланетного посадочного аппарата «Луна-25».После этого «Луну-26» планируется отправить в 2024 году, а через год – «Луну-27». Создание этих станций включено в действующую Федеральную космическую программу до 2025 года. В 2027-2028 годах намечается отправка на Луну тяжелой посадочной станции «Луна-28» для взятия грунта и его доставки на Землю, а также «Луны-29» для доставки тяжелого лунохода.

В июле глава Роскосмоса сообщил, что Россия работает над созданием ядерного космического двигателя, чтобы в будущем отправлять тяжелые корабли к дальним планетам Солнечной системы и за ее пределы.

Ранее Рогозин пообещал создать ракету лучше, чем у Илона Маска. Также он заявил о преодолении проблем с космической техникой.

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