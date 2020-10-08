Росприроднадзор не нашел токсичных веществ в пробах воды на Камчатке

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8 октября, четверг  |  Последнее обновление — 08:21  |  vz.ru
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Почему в России возник дефицит автомобилей

В Россию вернулись очереди за новым авто, как в 2008 году Михаил Джапаридзе/ТАСС
Автосалоны, которые еще несколько месяцев назад находились в ожидании массовых банкротств из-за отсутствия клиентов, сейчас переполнены. Более того – едва ли на не все модели автомобилей на российском рынке образовались огромные очереди. Почему возник этот ажиотаж, долго ли он продлится – и как в такой ситуации вести себя потребителю? Подробности...
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Дагестан доверили генералу из «школы губернаторов»

И Владимир Васильев (слева), и его преемник Сергей Меликов дослужились до звания генерал-полковника Валерий Шарифулин/ТАСС,
Владимир Федоренко/РИА «Новости»
Сменилось руководство в крайне тяжелом с точки зрения управления регионе России – Республике Дагестан. Еще недавно за решеткой там оказывались то местный премьер-министр, то мэр столицы республики. Почему подал в отставку Владимир Васильев – и что можно ожидать от нового руководителя, генерала Сергея Меликова? Подробности...
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Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии

Сержант Мильшин был не только военным переводчиком, но и бойцом спецназа из личного архива
Сирия оказалась важнейшим полигоном для испытаний российских Вооруженных сил. Боевые действия позволили проверить эффективность и техники, и военных структур. Некоторые обнаруженные проблемы оказались весьма неожиданными. Каким образом операция в Сирии обнажила кризис в подготовке военных переводчиков – и при чем здесь знаменитый спецназ ГРУ? Подробности...
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Какими должны быть уступки Баку и Еревана по Карабаху

Ереван заявил о готовности к уступкам в карабахском конфликте Алексей Дружинин/РИА «Новости»
Никол Пашинян заявил о готовности Армении пойти на уступки по Карабаху в случае аналогичных действий со стороны Азербайджана. И хотя риторика Ильхама Алиева остается воинственной, эксперты отмечают заинтересованность Баку в прекращении конфликта. О каких взаимных уступках может идти речь и кто может стать гарантом выполнения перемирия между Баку и Ереваном? Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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В России недооценивают польскую угрозу

Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
События в Белоруссии, демонстративное празднование дат с антироссийским подтекстом, желание разместить у границ России побольше военных. Польша представляет собой очень большую опасность для России. Подробности...
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Киргизии предстоит пережить тяжелые времена

Лейли Акилова, журналист, Бишкек
В Киргизии произошел очередной, третий со дня независимости страны, государственный переворот. Хотя многие предпочитают называть произошедшие события революцией. Подробности...
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Школьные оценки тормозят развитие детей

Дмитрий Волошин, сооснователь Otus.ru
Школа калечит. Уродует людей, делает их непригодными к современной жизни. Сейчас не нужны типовые «винтики». Ни в экономическом, ни в социальном смысле. И вред, который наносит сохранение оценок и оценивания в школе, гораздо больше потерь от коррупции. Подробности...
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Иран включился в конфликт с Карабахом

Новая революция в Киргизии

Коронавирус в РФ: будет ли новый карантин

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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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    Росприроднадзор не нашел токсичных веществ в пробах воды на Камчатке

    8 октября 2020, 07:57

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Токсичных веществ в пробах морской воды на Камчатке не обнаружено, Росприроднадзор запросил данные по авариям морских судов и проверит инфраструктурные объекты, сообщила глава ведомства Светлана Радионова на встрече с пострадавшими из-за загрязнения акватории серферами.

    «Вчерашние пробы токсичность не показали. Много веществ, которые быстро растворяются, разлагаются», – передает РИА «Новости» слова Радионовой, отметившей, что из-за этих веществ животные не погибли бы.

    «Токсичности я не вижу... Надеюсь, что наука отработает побыстрее... Если найдут неспецифические вещества, тогда надо понимать, что их произвело... Будем искать по загрязнителям. Мы сделали запросы по судам – были ли аварии, работаем с природопользователями, которых видим, водоканалом и ТЭЦ. На речке не вижу добычи. Сегодня пробы на полигоне отобрали», – сказала она.

    Радионова отметила, что результаты воды с полигона будут получены в пятницу, по земле – 11–12 октября. Планируется проверить мелкую речку Мутнушка, которая протекает у полигона и впадает в реку Налычево.

    «Океан не весь однородного цвета. Чтоб мигрировал большой объем жидкости на поверхности, её должно быть вылито в разы больше. Что-то испарится, что-то осядет.. У нас нет сообщений, что танкер опрокинулся или что-то случилось такое... (Пробы) берем на более широкую линейку (веществ)», – сказала Радионова.

    Она попросила у серферов контакты дайверов, которые, по их словам, фиксировали гибель морских животных на дне. «Попробуем сделать такую вещь и заснять что на дне», – добавила она.

    Также Радионова отметила, что есть договоренность с «Новатэком» организовать на Камчатке центр экологического мониторинга с современной лабораторией. Кроме того, глава Росприроднадзора добавила, что акватория будет очищаться, если по результатам анализов будет понятно, что это необходимо.

    Тем временем источник, знакомый с ситуацией сообщил, что анализ снимков российских и европейских космических аппаратов показывает, что массовая гибель животных в районе Халактырского пляжа на Камчатке могла быть вызвана естественными причинами.

    «Был проведен анализ серии спутниковых снимков побережья и акватории Тихого океана в районе Халактырского пляжа, сделанных с нескольких российских и европейских космических аппаратов в период с 25 августа по 25 сентября. В качестве возможной причины экологической катастрофы на Камчатке рассматривается сочетание факторов: во-первых, увеличившийся выброс материалов из района вулкана Козельский по реке Налычева, во-вторых, выброс веществ со дна океана в Авачинском заливе», – сообщил источник ТАСС.

    Источник также сообщил, что космическая съемка поверхности залива в районе Халактырского пляжа в радиолокационном спектре показывает отсутствие каких либо нефтяных пятен на поверхности воды за весь период наблюдений. «Таким образом выявленное ранее в пробах воды повышенное содержание нефти и фенола вероятнее всего является сопутствующим, но не критичным фактором, и не имеет отношения к гибели животных», – пояснил собеседник.

    Радионова, комментируя версию о морских выбросах веществ со дна океана на Камчатке, сообщила, что достоверность этой версии предстоит подтверждать ученым.

    «Ученые скажут. У меня таких специалистов нет, и я не могу такие выводы делать. Как только наука нам подтвердит любую научно обоснованную версию и на ней будут настаивать, значит, так и есть. Нет более грамотных специалистов, чем РАН», – сказала Радионова.

    Ученые Дальневосточного федерального университета обнаружили пятно загрязнения длиной около 40 километров вдоль побережья Камчатки от бухты Спасения до бухты Лиственничной.

    «При осмотре прибрежных акваторий ученые оценили масштабы распространения загрязнения, визуально отличающегося от нормальной поверхности океана в этом районе. Оно хорошо различимо благодаря появлению необычной пены на волнах и помутнениям темно-зеленого оттенка. Во время облета удалось лишь примерно установить площадь поражения к югу от Авачинской губы: оно тянется вдоль побережья от бухты Спасения до бухты Лиственничной (около 40 километров по прямой). Ширина полосы загрязнения колеблется от 30 до 100 метров от берега», – говорится в сообщении.

    Напомним, загрязнение воды привело к массовому выбросу мертвых животных на Халактырский пляж на Камчатке. Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова поблагодарила блогеров за оперативное размещение информации о катастрофе на удаленном побережье Тихого океана, подчеркнув, что сразу после появления в соцсетях сообщений о ЧП ведомство организовало рейд.

    Минприроды Камчатского края сообщило, что помимо Халктырского пляжа загрязнение выявлено еще на трех участках Авачинского залива. В тот же день на терпящий экологическое бедствие Халактырский пляж на Камчатке прибыла техника.

    Кремль надеется, что до конца недели ситуация с загрязнением у берегов Камчатки прояснится.


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