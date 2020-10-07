От взрывов боеприпасов на складе под Рязанью пострадали шесть человек

Количество пострадавших в результате пожара на складе боеприпасов и взрывов в Рязанской области увеличилось до шести человек, двое из них госпитализированы, сообщил источник в экстренных службах.

«К медикам за помощью обратились шесть человек, двое из них госпитализированы», – сообщил источник ТАСС.

Власти разместили в ПВР 100 человек из-за пожара на складе боеприпасов.

«По информации администрации Скопинского района, в эвакуационном пункте, который организован на базе Вослебовской школы, находится 100 человек, в том числе девять детей и девять военнослужащих части. В работе задействованы 17 автобусов и микроавтобусов. Еще 48 человек будут размещены в других эвакопунктах, созданных на базе школы №3 и лыжной базе города Скопина», – говорится в сообщении, распространенном властями Рязанской области.

Также три пункта подготовлено для эвакуации в Ряжском районе: на базе общежития Ряжского колледжа, Центра внешкольной работы и спортивного комплекса «Флагман».

«Эвакопункты готовы к принятию в общей сложности порядка 200 человек», – пояснили в правительстве.

В Ряжск организована эвакуация жителей из нескольких малонаселенных деревень: Лыково, Нагорное, Александрово, Чирково. Для этого привлечено четыре автобуса ПАЗ, часть жителей выехала на собственном транспорте.

Кроме того, в пресс-службе МЧС России сообщили, что более 2,3 тыс. человек эвакуировано из населенных пунктов в радиусе пяти километров от складов, где происходит пожар и взрываются боеприпасы.

«Силы и средства МЧС России задействованы для эвакуации граждан, а также защиты частных домовладений от пожара. Работы ведутся по третьему номеру сложности. По предварительной информации, из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек», – сказали в пресс-службе.

Для эвакуированных организованы пункты временного размещения на базе учебных заведений и больниц, расположенных на безопасном расстоянии от эпицентра взрывов, отметили в МЧС.

«На месте событий развернут оперативный штаб. Работают психологи. Открыт телефон горячей линии: +7 491 225-72-90», – добавили в пресс-службе.

По поручению главы МЧС России Евгения Зиничева в ведомстве проведено координационное совещание по ситуации, связанной с чрезвычайным происшествием в Рязанской области. Совещание провел замминистра МЧС России Павел Барышев, в нем приняли участие представители Минобороны, МВД, Росгвардии, Минздрава, Минтранса и администрации Рязанской области. В настоящее время на месте пожара работает более 430 человек личного состава и 57 единиц техники, один пожарный поезд.

Видео пожара опубликовало агентство РИА «Новости» в своем Telegram.

Ранее сообщалось, что пожар и взрывы боеприпасов начались на территории бывшей военной части в Рязанской области. Были эвакуированы жители близлежащего поселка.

Пресс-служба Западного военного округа сообщала, что огонь на территорию хранения артиллерийских боеприпасов в Рязанской области перешел с загоревшейся травы.